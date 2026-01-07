Europa discrepa en su defensa de Groenlandia: Francia "reflexiona" sobre una respuesta contra EEUU y Alemania resta importancia a las amenazas de Trump

Entre líneas Francia evita ahora hablar de "represalias" contra Estados Unidos aunque lo hizo al anunciar su plan de trabajo para preparar una respuesta ante una posible ofensiva militar.

Las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia han generado preocupación en Europa, cuestionando la posibilidad de una operación militar estadounidense o una respuesta europea unida. Aunque EEUU prioriza la diplomacia, las posturas europeas varían. Francia apoya reuniones para preparar una respuesta, mientras Alemania opta por la prudencia. Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Polonia han reafirmado su apoyo a Dinamarca y la soberanía de Groenlandia. La OTAN sigue siendo vista como una alianza sólida, y se enfatiza que el futuro de Groenlandia debe decidirlo su propio pueblo. La UE defiende el derecho internacional y apuesta por la cooperación diplomática.

La escalada de amenazas de Donald Trump de hacerse con el control de Groenlandia pone en jaque a Europa y plantea la siguiente pregunta: ¿Qué es más improbable, una operación militar de EEUU en ese territorio o una respuesta militar europea unida, si eso llega a ocurrir?

Aunque por el momento EEUU afirma que prioriza la vía diplomática, y la semana que viene se reunirá con Dinamarca para intentar llegar a un acuerdo, ya se ha puesto de manifiesto diferencias en las posturas de distintos países europeos ante las pretensiones imperialistas de Trump.

En su mayoría coinciden en mostrar su apoyo y solidaridad con Groenlandia. No obstante, mientras Francia plantea reuniones para acordar la respuesta en caso de agresión, otros países como Alemania rebajan la gravedad de las intimidaciones y se muestran más prudentes.

Por un lado, los ministros de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot; Alemania, Johan Wadephul, y Polonia, Radoslaw Sikorski, han reiterado este miércoles su apoyo a Dinamarca durante una rueda de prensa conjunta del llamado Triángulo de Weimar.

Barrot se ha mostrado tajante y ha asegurado que "Groenlandia no está en venta y no se compra" y ha insistido en que "Dinamarca puede contar con la solidaridad de la Unión Europea". Asimismo, ha recordado que Francia ha iniciado "reflexiones" que tiene intención de compartir con sus socios comunitarios, sobre la forma de defender sus intereses "si estuvieran amenazados".

En este sentido, ha añadido que tratará de poner en pie un dispositivo "para disuadir cualquier forma de amenaza a sus intereses", aunque ha evitado hablar de "represalias", como lo había hecho horas antes cuando anunció esa iniciativa.

Wadephul ha destacado que Alemania es uno de los siete países europeos, junto con España, Italia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca y la propia Francia, que el martes defendió públicamente la soberanía de Groenlandia en una declaración conjunta, en la que consideraron el Ártico como "una prioridad" para Europa.

El ministro alemán ha querido mostrarse conciliador y poner de relieve que el secretario Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dicho que quiere hablar de esas cuestiones con el Gobierno danés. Preguntado sobre si la actitud de Trump no amenaza los fundamentos y la existencia misma de la OTAN, Wadephul ha hecho hincapié en la solidez de la organización.

"Es la alianza de defensa más importante del mundo que se ha ampliado con Finlandia y Suecia y ha acordado que sus socios europeos van a aumentar su presupuesto para su defensa hasta el 5% de su producto interior bruto (PIB), de acuerdo con las demandas de EEUU desde hace tiempo con las que Berlín está de acuerdo", ha apuntado.

Por su parte, Sikorski ha refrendado que la OTAN "seguirá siendo la mejor alianza de defensa en el mundo". En lo referente a Groenlandia, se ha limitado a puntualizar que en Estados Unidos las cuestiones territoriales son competencia del Congreso y que le gustaría escuchar su postura sobre ese tema.

Groenlandia debe decidir su futuro

El ministro alemán, también ha defendido que "corresponde a los groenlandeses decidir su futuro con Dinamarca" y que, por encima de todo, están los principios de la ONU sobre la soberanía de los Estados y la inviolabilidad de las fronteras. Una actitud que coincide con la de António Costa.

En declaraciones este miércoles, el presidente del Consejo Europeo ha afirmado que "nada puede ser decidido" en Groenlandia sin su pueblo y sin Dinamarca.

"Permítanme ser claro: Groenlandia pertenece a su pueblo. Nada puede decidirse sobre Dinamarca y sobre Groenlandia sin Dinamarca o sin Groenlandia. Ellos cuentan con todo el apoyo y la solidaridad de la Unión Europea (UE)", ha dicho durante la ceremonia de apertura de la presidencia chipriota de la UE en Nicosia.

El portugués ha apelado además a los "valores" de Europa que "no es solo una referencia geográfica", sino "una comunidad". "Nuestra fuerza colectiva se basa en una economía próspera y en una mayor inversión en defensa. La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza", ha agregado.

Además, ha asegurado que "Europa seguirá siendo una defensora firme e inquebrantable del derecho internacional y del multilateralismo".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que también se encontraba en esa ceremonia, también ha opinado sobre este asunto y ha abogado por la vía diplomática. Ha dicho que, aunque la Unión Europea "no es perfecta", sí es una promesa de que "el derecho es más fuerte que la fuerza" y que "la cooperación es más fuerte que la confrontación", unos principios que son válidos "también para Groenlandia".

