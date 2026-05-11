El relato de un pasajero del crucero con hantavirus evacuado en Canarias: de la "rabia" por no bajar en Cabo Verde a entenderlo al ver el despliegue en España

¿Qué ha dicho? Tras producirse el desembarco de la mayor parte de las personas a bordo del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus. Uno de los pasajeros ha relatado su experiencia. "No tengo síntomas, espero no tener". "Siempre estuve bastante aislado, desde un principio".

Un pasajero argentino del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha compartido su experiencia tras desembarcar en Tenerife. Durante el viaje, el aislamiento y el uso de mascarillas fueron cruciales para controlar el contagio. Este pasajero optó por mantenerse solo, evitando contactos, lo que considera le ayudó a no desarrollar síntomas. A pesar de la gravedad del brote, relata que a bordo no hubo pánico ni desorganización. Destaca la eficiencia del operativo de desembarco en España, comparándolo con el rechazo de Cabo Verde, y critica la alarma social generada, atribuyéndola al miedo post-pandemia de COVID.

"Usar mascarillas, dividirnos y tratar de estar lo más solo posible". Así define los protocolos a seguir un hombre, de origen argentino, que hasta este mismo domingo, cuando desembarcó en el puerto de Granadilla, en Tenerife, viajaba en el crucero afectado por un brote de hantavirus. Una de las más de 140 personas que han tenido que convivir durante días con posibles infectados con la variante 'Andes'.

Porque la distancia y el aislamiento han sido claves para evitar que el número de contagios a bordo del crucero MV Hondius subiera antes de fondear en aguas de Canarias e iniciar el protocolo de desembarco y repatriación de pasajeros. "Más que nada en los momentos del desayuno, almuerzo y cena. Ya habían separado un poco las mesas para que no se formaran grupos de gente. Yo, por mi parte, siempre estuve solo, así que a mí no me afectó", celebra este hombre que, este lunes, ha contado su experiencia Carlos Ferello en 'Y ahora Sonsoles', en Antena 3.

Asegura sentirse "bien, de momento bien", porque no ha desarrollado ningún tipo de síntoma. "No tengo síntomas, espero no tener", sobre todo porque, tal y como ha contado, no ha tenido contacto con los pasajeros que dieron positivo por hantavirus. "Con la francesa, menos". Pero tampoco con el médico que tuvo que ser trasladado en estado grave. "El médico era un pasajero americano, un oncólogo que tomó el puesto cuando se contagió el médico del propio barco". E insiste: "Él también se contagió, por atender a otros contagiados".

"Estuve bastante aislado desde un principio"

Mientras medio mundo tenía y sigue teniendo los ojos puestos en este crucero de lujo y aventura, los pasajeros que vivían su especial cuarentena en sus camarotes aseguran que nunca reinó la desorganización ni el pánico.

Y en su vivencia personal, este pasajero del crucero decidió apostar por la soledad, por el aislamiento, como forma de protección ante el hantavirus. "Yo no había participado mucho de reuniones de contactos con gente, siempre estuve bastante aislado desde un principio", tanto que, Carlos Ferello ha expresado que llegó a sentir que "no tenía nada que ver con el grupo de los avistadores de pájaros y ornitólogos".

Hay que recordar que los primeros casos se dieron en una pareja de ancianos que habían visitado, presuntamente, un basurero en Argentina. Allí, hicieron avistamiento de pájaros carroñeros. Pero allí también hay roedores con presencia de hantavirus. "Fui solo, no dominaba el inglés, algo que me apartó bastante de mantener alguna conversación", apunta.

Es más, ha relatado que, aunque fue una sorpresa enterarse por el capitán del barco de que uno de sus acompañantes de experiencia había fallecido, no le dieron mayor importancia al suceso. "No sé si suena un poco frío", ha reconocido Ferello para decir que, al no tener "una relación sentimental o familiar" con la persona que ha muerto, no fue un shock, aunque sí "fue sorprendente". Poco después, es cuando empezaron a darse cuenta de la gravedad de lo que estaban viviendo. "Cuando el primer pasajero falleció, empezamos a preocuparnos".

"Cabo Verde no podía hacer esto"

Y tanta es la tranquilidad que ha mostrado de lo vivido a bordo en su relato, que ha llegado a denunciar una cierta alarma social infundada. Aunque defiende que se trata de un virus contagioso, y que de eso deben hablar los expertos y no él, sí considera que "en el periodismo y en la sociedad influyó más el miedo a volver al pasar la pandemia del COVID".

Pese a ello, considera que el operativo preparado por España para el desembarco de los pasajeros del crucero Hondius "salió bien, muy bien organizado". Al ver la complejidad, entendió: "Bien porque las islas de Cabo Verde no nos quisieron recibir; creo que no estaban capacitados para hacer el despliegue que hizo España, en ese sentido de organización". Eso sí, no oculta que vivieron con "rabia" el rechazo de Cabo Verde. "Después viendo el operativo de España, pensamos: Cabo Verde no podía hacer esto". "Después viendo el operativo de España, pensamos: Cabo Verde no podía hacer esto".

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