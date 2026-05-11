Un amarre en el puerto 'in extremis' por el viento y un éxito de operativo: termina la evacuación en Tenerife del crucero con hantavirus

Los detalles Los últimos evacuados, 28 personas en total, lo han hecho en dos aviones diferentes. En el primero han volado 20 miembros de la tripulación del barco y dos trabajadores de la OMS, mientras que en el segundo avión medicalizado han viajado los últimos seis pasajeros: cuatro australianos, un británico y un neozelandés.

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha atracado en el Puerto de Granadilla, Tenerife, debido a las complicadas condiciones meteorológicas, siguiendo la recomendación de Capitanía Marítima. Los evacuados, con mascarillas FFP2 y EPIs, se despidieron de la tripulación y se dirigieron a los autobuses de la UME hacia el aeropuerto de Tenerife Sur. El Gobierno canario, que inicialmente se oponía al desembarco, permitió la operación debido al fuerte viento y oleaje. Finalmente, 28 personas volaron a Países Bajos en dos aviones, siguiendo estrictos protocolos de seguridad. La ministra de Sanidad, Mónica García, destacó la eficacia y compromiso del Gobierno en la gestión de la crisis.

El crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus ha tenido que amarrar, finalmente, en el Puerto de Granadilla, en Tenerife. Estaba fondeado y han tenido que marrarlo por el viento. La recomendación la ha dado Capitanía Marítima para garantizar la seguridad de las personas abordo por las complicadas condiciones meteorológicas de las últimas horas.

Apenas unos minutos antes se producía una de las imágenes del día: algunos de los evacuados despidiéndose de la tripulación del barco tras tomar tierra en el puerto de Granadilla. Han bajado con mascarilla FFP2, protegidos con EPIs y con su equipaje envuelto en bolsas. Acto seguido, se han dirigido directos a los autobuses, tal y como estaba previsto, pasajeros y tripulación se han montado en los vehículos de la UME con dirección al aeropuerto de Tenerife Sur.

El crucero ha acabado así tocando tierra, justo lo que el Gobierno canario no quería que sucediera desde el minuto uno de esta crisis, aunque esta vez no han puesto ninguna pega. Y es que este movimiento autorizado por Capitanía Marítima tiene una explicación muy sencilla: el fuerte viento y el oleaje. Esas condiciones, según el Gobierno central, podrían haber puesto en peligro toda la operación.

Esos últimos evacuados, 28 personas en total, han despegado apenas unos minutos después desde el aeropuerto de Tenerife Sur con destino a Países Bajos. Lo han hecho en dos aviones diferentes. En el primero han volado 20 miembros de la tripulación del barco y dos trabajadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que subieron al crucero mientras estaba atracado en Cabo Verde.

En el segundo avión medicalizado han viajado los últimos seis pasajeros: son cuatro australianos, un británico y un neozelandés. Ya desde Países Bajos, todos ellos volarán de vuelta a Australia.

De uno en uno, guardando la distancia de seguridad, con mascarillas y sus pertenencias en una bolsa han salido este lunes los últimos ocupantes del Hondius. Las autoridades portuarias, la Guardia Civil y la UME los han recibido preparados y protegidos con EPIs en el puerto de Granadilla. Todo lo contrario al protocolo que tenían establecido, porque el fuerte viento y el oleaje de las últimas horas ha hecho que sea imposible desembarcar como lo hicieron el domingo el resto de pasajeros, con lanchas y en grupos reducidos.

Fuentes de Sanidad han explicado a laSexta que la razón de este amarre del Hondius es por los movimientos bruscos e imprevisibles del barco, ya que si hubiese llegado a chocar con las zodiac podría provocar un grave accidente, por lo que era mejor aproximar la embarcación al puerto.

"Las condiciones meteorológicas de hoy no han permitido el fondeo, nos han trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con normalidad y así lo hemos hecho", ha declarado este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha asegurado: "Estoy en condiciones de decir y confirmar que el Gobierno ha cumplido con eficacia, compromiso, transparencia y humanidad".

Con ayuda de los equipos de evacuación, rápidamente las 28 personas previstas se han subido a los autobuses de camino al aeropuerto de Tenerife Sur. Allí estaban sus aviones preparados esperando para salir de vuelta a Países Bajos.

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