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Brote en alta mar

Uno de los cinco franceses evacuados del MV Hondius presenta síntomas de hantavirus en el vuelo a París

Los detalles Según ha informado el primer ministro galo, el ciudadano empezó a encontrarse mal en el avión de repatriación. Ha detallado que los pasajeros están "en aislamiento estricto hasta nuevo aviso".

Avión con los cinco ciudadanos franceses del HondiusAvión con los cinco ciudadanos franceses del HondiusReuters
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Uno de los cinco franceses repatriados al país galo del crucero MV Hondius ha presentado síntomas compatibles con el hantavirus. Así lo ha confirmado Sebastian Lecornu, primer ministro de Francia, en un mensaje que ha compartido en redes sociales.

"Cinco de nuestros compatriotas presentes en el MV Hondius, foco de infección por hantavirus, han sido repatriados a Francia. Uno de ellos ha presentado síntomas en el avión de repatriación", ha comunicado.

El dirigente galo ha compartido que los pasajeros "han sido colocados inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso".

"Los cinco están recibiendo atención médica y se les someterá a pruebas y a un balance sanitario", ha informado a través de su cuenta en X.

En ese sentido, ha adelantado que la ministra de Salud de Francia va dirigirse al país y que él va a emitir "un decreto para poner en marcha medidas de aislamiento adaptadas a los casos de contacto y de protección".

Los cinco pasajeros franceses del crucero han aterrizado en París, en el aeropuerto de Le Bourget, a eso de las 16:30 hora local.

En medio de un dispositivo reforzado de seguridad sanitaria, estos cinco pasajeros del crucero fueron instalados cada uno en una ambulancia diferente para trasladarles al hospital Bichat, situado en el distrito 18 de París, donde permanecerán en cuarentena durante 72 horas, el tiempo necesario para una evaluación médica completa, informaron los medios franceses y la autoridades sanitarias.

El grupo de los cinco franceses fue el segundo en abandonar el barco, tras los españoles, para ser repatriados a Francia en una operación en coordinación estrecha con las autoridades españolas y neerlandesas, así como con la Unión Europea y bajo la supervisión de la OMS.

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