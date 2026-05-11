Los 14 españoles del MV Hondius siguen sin síntomas y hoy desembarcarán los últimos 22 pasajeros en un único vuelo a Países Bajos

Los detalles La ministra de Sanidad ha avanzado que el vuelo que llevará a los 22 pasajeros australianos y neerlandeses saldrá "antes de las 19:00 horas" de este lunes. Dentro del MV Hondius quedarán 32 personas que a esa misma hora partirán rumbo a Róterdam.

Los 14 españoles del crucero MV Hondius, en cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid, siguen sin síntomas y esperan resultados de nuevas pruebas PCR. La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que "antes de las 19:00 horas" de este lunes, tanto el vuelo con 22 pasajeros australianos y neerlandeses como el crucero partirán de Tenerife hacia Países Bajos. García destacó el éxito del operativo y subrayó la importancia de monitorear a los pasajeros, citando el caso de una pasajera francesa que desarrolló fiebre después de desembarcar. Además, una mujer en Alicante será sometida a una tercera PCR por hantavirus.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que "antes de las 19:00 horas" de este lunes tanto el vuelo con los 22 pasajeros australianos y neerlandeses como el crucero MV Hondius con los tripulantes saldrán del puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.

Así lo ha indicado la ministra en una rueda de prensa en la que, junto a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, han comentado las novedades del operativo en el crucero donde se desató un brote de hantavirus. Según ha señalado García, 22 personas saldrán del buque en un único vuelo que irá a Países Bajos y a Australia durante esta tarde, mientras que 32 personas se quedarán en el barco en su camino hacia Países Bajos.

Por otro lado, García ha confirmado que los 14 españoles que viajaban en el crucero continúan sin síntomas. Los españoles, que se encuentran haciendo cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid, se han sometido a otra prueba PCR.

Según indican fuentes de Sanidad a laSexta, las muestras de las 14 personas consideradas contactos ya han sido enviadas al Centro Nacional de Microbiología. Este tipo de pruebas requiere un análisis de laboratorio que no es automático, especialmente cuando se procesan varias muestras simultáneamente. Los resultados, indican, se esperan a lo largo del día de hoy.

García califica el operativo del MV Hondius como "un éxito"

En la rueda de prensa, la ministra, que ha calificado el operativo del MV Hondius como "un éxito", ha explicado que es normal que por la mañana una persona se sienta bien y a lo largo del día pase a tener síntomas. "Es normal que una persona no tenga síntomas y luego empiece a tenerlos", ha indicado García, quien ha puesto el ejemplo de la pasajera francesa.

A pesar de no tener una temperatura elevada en el barco, la pasajera francesa desarrolló fiebre posteriormente en el avión. Ante esta situación, las autoridades francesas decidieron realizarle una PCR urgente. Además, el hospital al que acudió requiere la activación de protocolos especiales de soporte ante posibles casos positivos, indican fuentes de Sanidad a laSexta. Por eso, García ha insistido en que "monitorizamos diariamente a los pasajeros".

Con respecto a la mujer en seguimiento en Alicante, que continúa sin síntomas, al final de la tarde de este lunes se le tomará una nueva muestra para realizarle la tercera PCR por hantavirus, tras haber transcurrido las 48 horas desde la extracción de la segunda muestra, tal y como ha establecido el Ministerio de Sanidad. La nueva muestra se remitirá al Centro Nacional de Microbiología para el análisis de la misma.

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