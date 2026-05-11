El mundo aplaude a España por su labor para coordinar la evacuación del crucero con hantavirus: "Es un éxito político"

Los detalles Desde Ursula von der Leyen a António Guterres o medios internacionales, todo el mundo coincide del buen trabajo hecho en Tenerife para llevar a cabo la operación.

La operación de evacuación del crucero Hondius en Canarias ha sido ampliamente elogiada a nivel internacional, destacándose como un "éxito político" para España. Con un protocolo preciso, el país logró repatriar rápidamente a los 144 pasajeros afectados por hantavirus. La isla de Tenerife se convirtió en el epicentro de la atención mundial, organizando en pocos días la evacuación segura. Líderes globales, como el embajador británico y el director de la OMS, han alabado la cooperación y el liderazgo español. La ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó el reconocimiento global a la capacidad de España para manejar la crisis eficientemente.

El mundo entero lleva días mirando a Canarias, a España, por la operación de evacuación del crucero Hondius que el periódico francés, 'Le Monde', califica como "un éxito político". Con un protocolo delicado y que no dejaba margen de error, España ha conseguido repatriar en tiempo récord a la mayoría de las 144 personas a bordo de ese buque afectado por hantavirus.

Desde que se supo que Canarias sería el lugar en el que pararía el crucero, todo el mundo ha estado pendiente de España y la isla de Tenerife se ha empezado a pronunciar en todos los idiomas. En pocos días se planificó la operación de evacuación y se prepararon todas las instalaciones necesarias para llevarla a cabo con seguridad.

Alexander Ellis, embajador británico en España, se ha mostrado agradecido por el trato recibido para gestionar las repatriaciones de sus conciudadanos y ha querido "rendir homenaje a la excelente cooperación que hemos recibido desde el primer día".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado este lunes que "el mundo nos está mirando. Y el mundo nos está agradeciendo la labor y las capacidades de llevarlos a cabo".

Con la mayoría de pasajeros de vuelta en sus casas, medios como 'SkyNews' han reconocido que España es "el país que ha dado un paso mientras otros esperaban". Por su parte, 'NBC News' ha informado de que "las autoridades españolas, sin duda, han conseguido trasladar a la mayoría de los pasajeros".

"Hantavirus: la evacuación de pasajeros del Hondius en Tenerife, un éxito político para el Gobierno español", ha titulado 'Le Monde'. Todos estos son algunos de los halagos de la prensa internacional a España por la gestión de la crisis, que se han unido a los agradecimientos de líderes mundiales que ha encabezado el director de la Organización Mundial de la Salud.

"La coordinación y el liderazgo de España es fuerte. Gran respuesta aquí, gran capacidad aquí y esto nos da confianza", ha compartido Tedros Adhanom Ghebreyesus. A él se ha sumado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha mostrado su "agradecimiento al Gobierno español y a todas las autoridades involucradas sobre el terreno".

El primer ministro holandés, Rob Jetten, también ha expresado su agradecimiento a las autoridades españolas y a Pedro Sánchez "por hacer esto posible". "Gracias por la buena y constructiva cooperación", ha abundado.

En la misma línea se ha posicionado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que ha considerado la operación "un excelente ejemplo de cooperación multilateral para enfrentarnos con eficacia a emergencias sanitarias". "Enhorabuena por las rápidas y eficientes operaciones de desembarco en Tenerife, y gracias a las autoridades españolas y a todos los equipos por su dedicación", ha esgrimido.

Pedro Sánchez le ha agradecido de vuelta su apoyo y ha reivindicado que se ha hecho todo "con coordinación internacional, rigor científico, transparencia y responsabilidad institucional". "Seguiremos colaborando estrechamente con la OMS, la UE y todos los actores implicados para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos", ha añadido.

Incluso el secretario general de ONU, António Guterres, ha expresado su "apoyo al Gobierno de España y a otros mientras gestionan el hantavirus en estrecha coordinación". Todos de acuerdo en que España, esta vez, ha estado a la altura de la gestión de una crisis de tal envergadura.

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