Tiras de colores, pinchos y golpes de vara: los vecinos de A Coruña declaran la guerra a las palomas y las gaviotas

En las cercanías de la Plaza de España de A Coruña, los vecinos han llegado al límite ante la plaga de palomas y gaviotas que han anidado en una casa abandonada. A esto se une que hay personas que les están dando de comer.

Continúan los problemas con las palomas en A Coruña, en este caso en el entorno de la Plaza de España. Allí hay una auténtica invasión no solo de palomas, sino también de gaviotas que aprovechan que la gente les da comida, lo que está prohibido, y por otro lado que hay una casa abandonada que utilizan como nido.

Los vecinos están al límite ante la suciedad y los problemas de salud pública que producen estas aves y sus excrementos y han ideado todo tipo de tácticas disuasorias, desde cintas de colores, pinchos, hasta directamente golpes con un palo.

Sin embargo, hay personas mayores que dan de comer a las aves. Los problemas, sin embargo, no son tan graves como en el barrio de los Mallos, donde una señora les reparte pienso a kilos.

En esta situación, Bea de Vicente apunta que "el que no puede mirar para otro lado es el Ayuntamiento de A Coruña". En este edificio abandonado convertido en palomar, asegura que hay que "tapar ventanas, vanos y cualquier hueco y destruir nidos". Una tarea que, "si no lo hace el propietario, lo tiene que hacer el Ayuntamiento a cargo del propietario".

En este sentido, señala que A Coruña tiene un plan integral de control de aves, que establece el equilibro entre el bienestar de los animales, pero asegura que "ahora mismo tienen un problema de salud pública".

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