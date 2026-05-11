Bea de Vicente, sobre el vandalismo de unos jóvenes tras vaciar extintores sobre coches: "No le va a salir gratis a los papás"

En un garaje en Castellón han vaciado al menos diez extintores sobre varios turismo, que han quedado cubiertos de polvo químico, agua, espuma y nitrógeno, algo que ha causado gran malestar entre los propietarios.

Lo vecinos de un edificio de Castellón han denunciado que "algún gracioso" ha vaciado al menos diez extintores sobre varios turismos aparcados en el garaje. Los coches han quedado cubiertos de polvo químico, agua, espuma y nitrógeno, algo que ha causado gran malestar entre los propietarios. Además, la Policía y los bomberos tuvieron desplazarse.

Una persona les ha visto salir de ese parking riéndose de lo que acababan de hacer, por lo que ya se sabe que los autores son varios jóvenes. Una vecina ha grabado cómo quedaron todos lo vehículos cubiertos mientras clamaba sorprendida que "es inhumano". "Me parece una miseria total. No, no, es que no tengo palabras. Me entran ganas de llorar", ha reaccionado ante lo encontrado.

Sobre esto se ha pronunciado Beatriz de Vicente en Más Vale Tarde, y ha dejado claro que "a quien no le va a salir esto gratis es a los papás". "Porque si son muy jovencitos, ellos pueden ser condenados perfectamente, poca broma, por un delito de daño. Ya veríamos si leve, dependiendo de los daños que hayan causado, pero los que van a tener que pagar son los papás, y eso no va a hacer ninguna gracia", ha afirmado.