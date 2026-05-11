Ahora

En directo

🚢 Todo lo que se sabe del crucero con hantavirus

Mensaje desde el interior del barco

El emotivo mensaje del capitán del MV Hondius: "Queremos que todo el mundo llegue a salvo a casa"

Los detalles Jan Dobrogowski, capitán del crucero MV Hondius, ha agradecido a los tripulantes y a los pasajeros del barco por su participación durante una semana "muy desafiante". "Lo que me ha emocionado más ha sido la paciencia, la disciplina y la bondad con la que nos hemos tratado los unos a los otros", resalta.

El emotivo mensaje del capitán del MV Hondius: "Queremos que todo el mundo llegue a salvo a casa"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El capitán del crucero MV Hondius, Jan Dobrogowski, ha compartido un mensaje en sus redes sociales a modo de agradecimiento a los pasajeros y miembros de la tripulación que han formado parte de unas semanas "extremadamente difíciles" para todos los que han estado dentro del barco.

"Lo que más me ha conmovido, lo que más me ha impresionado, ha sido vuestra paciencia, vuestra disciplina y también vuestra amabilidad. La amabilidad que habéis demostrado unos hacia otros durante todo este tiempo", comenta en el vídeo.

El capitán advierte que en situaciones así, cada imagen y cada palabra "pueden sacarse de contexto", algo que puede ser "muy doloroso para las personas a bordo, especialmente cuando ya están lidiando con el dolor, la preocupación y quizá la incertidumbre".

"Como capitán del Hondius, mi trabajo es liderar a mi tripulación, cuidar de nuestros pasajeros y llevar el barco a puerto de forma segura. Y nuestra responsabilidad no termina ahí; no termina con nuestra llegada a Canarias. Todos hemos formado parte de este viaje y no deseo otra cosa que todos, pasajeros y tripulación, puedan regresar a casa sanos y salvos y con buena salud", añade en su mensaje.

También ha tenido un mensaje para las personas que ya no están con ellos, un recuerdo a esas tres personas fallecidas por el brote de hantavirus. "Están todos los días con nosotros en nuestros corazones y nuestros pensamientos", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Primeros positivos por hantavirus entre los repatriados del crucero: EEUU confirma "un positivo leve" y Francia reporta otro caso
  2. Clavijo dice "no darse por aludido" ante las críticas por su 'teoría' sobre las ratas que nadan: "El Gobierno intenta ridiculizarme. Era una conversación privada"
  3. El Supremo rechaza otorgar la libertad provisional a Koldo García, que conocerá su sentencia en prisión
  4. Juanma Moreno avanza que no hablará con Vox si logra más del 40% del voto: "Iré directamente a la investidura"
  5. Trump rechaza en su totalidad la propuesta iraní para terminar con la guerra: "Es totalmente inaceptable"
  6. Los padres de la 'casa de los horrores' de Oviedo, condenados a dos años y 10 meses de cárcel