El emotivo mensaje del capitán del MV Hondius: "Queremos que todo el mundo llegue a salvo a casa"

Los detalles Jan Dobrogowski, capitán del crucero MV Hondius, ha agradecido a los tripulantes y a los pasajeros del barco por su participación durante una semana "muy desafiante". "Lo que me ha emocionado más ha sido la paciencia, la disciplina y la bondad con la que nos hemos tratado los unos a los otros", resalta.

El capitán del crucero MV Hondius, Yand Bowski, ha agradecido a pasajeros y tripulación por su paciencia, disciplina y amabilidad durante unas semanas "extremadamente difíciles" en el barco. En un mensaje en redes sociales, destacó la importancia de no sacar de contexto imágenes y palabras, ya que esto puede ser doloroso para quienes ya enfrentan preocupación e incertidumbre. Bowski enfatizó su responsabilidad de liderar y cuidar de todos a bordo, asegurando un regreso seguro a puerto y deseando que todos lleguen a casa sanos. También recordó a las tres personas fallecidas por el brote de hantavirus, manteniéndolas en sus pensamientos.

El capitán del crucero MV Hondius, Jan Dobrogowski, ha compartido un mensaje en sus redes sociales a modo de agradecimiento a los pasajeros y miembros de la tripulación que han formado parte de unas semanas "extremadamente difíciles" para todos los que han estado dentro del barco.

"Lo que más me ha conmovido, lo que más me ha impresionado, ha sido vuestra paciencia, vuestra disciplina y también vuestra amabilidad. La amabilidad que habéis demostrado unos hacia otros durante todo este tiempo", comenta en el vídeo.

El capitán advierte que en situaciones así, cada imagen y cada palabra "pueden sacarse de contexto", algo que puede ser "muy doloroso para las personas a bordo, especialmente cuando ya están lidiando con el dolor, la preocupación y quizá la incertidumbre".

"Como capitán del Hondius, mi trabajo es liderar a mi tripulación, cuidar de nuestros pasajeros y llevar el barco a puerto de forma segura. Y nuestra responsabilidad no termina ahí; no termina con nuestra llegada a Canarias. Todos hemos formado parte de este viaje y no deseo otra cosa que todos, pasajeros y tripulación, puedan regresar a casa sanos y salvos y con buena salud", añade en su mensaje.

También ha tenido un mensaje para las personas que ya no están con ellos, un recuerdo a esas tres personas fallecidas por el brote de hantavirus. "Están todos los días con nosotros en nuestros corazones y nuestros pensamientos", añade.

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