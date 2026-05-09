Así será el recorrido que harán los pasajeros del Hondius tras desembarcar en el puerto de Granadilla, Tenerife

Los detalles El camino que hay hasta el aeropuerto del sur son apenas 13 kilómetros que harán en unos 14 minutos. Todo el trayecto se hará por autovía, sin pasar por ninguna población.

Los pasajeros del Hondius desembarcarán en el puerto de Granadilla mediante una rampa y se dirigirán al Aeropuerto de Tenerife Sur, a 13 kilómetros de distancia, en un trayecto de aproximadamente 14 minutos. El puerto se encuentra en una zona industrial, cercana a El Médano, una localidad con 9.000 habitantes a 10 minutos. Antes de salir del puerto, deberán pasar un segundo control y luego tomarán la autovía hacia el aeropuerto, donde el paisaje está dominado por molinos de viento. Aunque el trayecto usualmente dura 12 minutos, podrían enfrentar atascos dominicales. El aeropuerto tiene una única pista donde abordarán sus vuelos hacia la Península.

Los pasajeros del Hondius accederán al puerto de Granadilla a través de una rampa. Una vez en tierra, viajarán hasta el Aeropuerto de Tenerife Sur, lo que supone una distancia de apenas 13 kilómetros que harán en unos 14 minutos.

El punto donde se ubica el puerto es una zona industrial con muchas fábricas y la población más cercana es la de El Médano, que cuenta con 9.000 habitantes y está a unos 10 minutos.

Antes de salir del puerto de Granadilla, los pasajeros tendrán que pasar por un segundo punto de control. Una vez lo pasen, cogerán la autovía en dirección al aeropuerto en la que, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a la noticia, solo hay molinos de viento y ni rastro de civilización. Así, durante todo el trayecto irán por autovía.

Al tomar la salida del aeropuerto, comprobamos que quedan tres minutos para llegar. El problema con el que se pueden encontrar los pasajeros al ser domingo es que haya atascos para el acceso al aeropuerto. En total, en laSexta hemos tardado 12 minutos en hacer todo el recorrido.

El Aeropuerto de Tenerife Sur tiene una única pista, donde en una de las entradas de carga que dan acceso a la pista les estarán esperando los aviones para viajar a la Península.

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