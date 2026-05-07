Argentina apunta a un vertedero de Ushuaia que la pareja holandesa visitó para ver aves como posible origen del brote de hantavirus

Los detalles Los dos pasajeros considerados como pacientes cero de este brote, un matrimonio neerlandés que llevaba cinco meses viajando por el sur de América Latina, estuvo en un vertedero de Ushuaia. Se cree que allí podrían haber estado en contacto con roedores portadores de la cepa Andina.

Un vertedero en Ushuaia es investigado como posible origen del brote de hantavirus que afectó a un matrimonio neerlandés, considerado el 'caso índice'. Los turistas, que recorrieron América Latina durante cinco meses, visitaron este lugar antes de embarcar en el crucero Hondius. El recorrido del matrimonio por Argentina, Chile y Uruguay es clave para determinar el punto de contagio. Tras llegar a Argentina el 27 de noviembre de 2025, viajaron por varias provincias argentinas y chilenas, antes de regresar a Ushuaia, donde visitaron el vertedero. Las autoridades argentinas investigan el itinerario para identificar el contacto con roedores portadores del virus.

Un vertedero en Ushuaia podría ser el origen de todo. Ahí es donde los investigadores argentinos creen que se produjo el primer contacto del hantavirus a humanos. La cantidad de aves que lo sobrevuelan lo convierten en una parada turística, incluida en una excursión de observación de aves. Un lugar donde hay ratas que podrían haber transmitido el virus.

Los dos pasajeros considerados como pacientes cero de este brote, un matrimonio neerlandés que llevaba cinco meses viajando por el sur de América Latina, estuvo allí. Ahora se cree que allí podrían haber estado en contacto con roedores portadores de la cepa Andina.

Todo empezó como un viaje de ensueño: cinco meses por el sur de América Latina con el colofón del crucero Hondius que los llevaría de vuelta a Países Bajos. El itinerario que hizo la pareja de neerlandeses, que es considerada el caso índice del brote, es clave para intentar determinar dónde pudieron haberse contagiado los turistas.

Por ello, las autoridades de Argentina se han puesto manos a la obra para averiguar el viaje que hicieron por Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcar en el crucero. Según reveló este miércoles el Ministerio de Salud argentino en un comunicado, los dos turistas llegaron a Argentina el 27 de noviembre de 2025 y viajaron por el país en coche durante 40 días, para luego cruzar a Chile el 7 de enero de este año. Una vez allí continuaron el recorrido en coche por 24 días más.

Volvieron a Argentina el 31 de enero para visitar la provincia de Neuquén (suroeste) y doce días después regresaron a Chile. Desde allí cruzaron a la provincia argentina de Mendoza (oeste), donde iniciaron un viaje en auto por 20 días para llegar a la provincia de Misiones (noreste, fronteriza con Brasil y Paraguay).

Finalmente, el 13 de marzo cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de marzo regresaron a Argentina para dirigirse a la ciudad de Ushuaia, en la sureña provincia argentina de Tierra del Fuego, de donde el Hondius zarpó el 1 de abril. Es cerca de la Tierra del Fuego, donde el matrimonio participa en la excursión al vertedero.

Tres fallecidos por la cepa Andes

Las autoridades argentinas han recordado que hasta el momento se han confirmado en el crucero tres personas fallecidas por una variante de la cepa Andes, que solo presenta antecedentes de circulación en las sureñas provincias argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén y en el sur de Chile.

El primer pasajero en presentar síntomas fue un hombre, de 70 años, que murió en la isla británica de Santa Elena, mientras que su esposa, de 69 años, murió en Sudáfrica, desde donde iba a volar a los Países Bajos. El 28 de abril, una mujer de nacionalidad alemana dice sentirse mal. Empieza a desarrollar síntomas de neumonía y el 2 de mayo fallece.

El Gobierno argentino ha afirmado que hasta el momento no se han identificado en el país casos asociados al brote en el crucero y que equipos técnicos se trasladarán a Ushuaia para realizar operativos de captura y análisis de roedores y detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales.

Tanto fuentes sanitarias nacionales como provinciales consultadas por EFE han recalcado que no hay notificaciones de hantavirus en Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina, desde que en 1996 comenzó a sistematizarse la información epidemiológica en el país.

Está previsto que el MV Hondius atraque el próximo sábado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife, España), desde donde los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles trasladados a un hospital militar en Madrid, donde pasarán una cuarentena.

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