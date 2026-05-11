Milagros García, exdirectiva de la OMS, sobre el protocolo de España: "Tiene su coste, pero es asegurarse de no va a haber contagios"

Milagros García, exdirectiva de la OMS y experta en salud pública, analiza en Más Vale Tarde el protocolo de España ante el brote de hantavirus y afirma que "ha salvaguardado perfectamente todas las medidas de seguridad".

Mientras en España los 14 españoles que iban a bordo del crucero con un brote de hantavirus permanecerán en cuarentena en el hospital Gómez Ulla durante 42 días, otros países optarán por medidas más laxas, con confinamientos en sus casas.

Más Vale Tarde habla sobre esto con Milagros García, exdirectiva de la OMS y experta en salud pública, que explica que "la responsabilidad española es hasta que los pasajeros están en sus propios aviones. Entonces la responsabilidad pasa a los países de origen o los que los vayan a trasladar".

En su opinión, "España ha aplicado el protocolo tal cual es, cien por cien de seguridad", mientras que otros países que han rebajado sus protocolos "están en su derecho de hacerlo". En el caso de nuestro país, afirma que "la responsabilidad de España es grande y ha salvaguardado perfectamente todas las medidas de seguridad".

La experta señala que extremar las medidas de protección "tiene su coste personal, sanitario y económico, pero es asegurarse de que no va a haber contagios". También comenta que existen varias interpretaciones sobre el "punto cero" de cara a la cuarentena, ya que mientras en España se empezarán a contabilizar los días desde la llegada al hospital, en otro países ya se cuentan con los días que han estado en el barco sin síntomas.

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