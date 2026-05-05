Sanidad acepta recibir al crucero afectado por hantavirus en Tenerife y el médico en estado grave ingresa en el hospital de la Candelaria

Entre líneas Tras las peticiones por parte de la OMS que se han sucedido durante todo este martes, finalmente el Gobierno ha aceptado tras una solicitud conjunta en coordinación con la UE.

Sanidad ha decidido recibir al crucero MV Hondius en Canarias tras un brote de hantavirus a bordo, cumpliendo con el Derecho Internacional y las peticiones de la OMS. El barco, actualmente en Cabo Verde, será evaluado por el ECDC para determinar quiénes necesitan evacuación urgente. Los demás seguirán hacia Canarias, donde serán examinados y repatriados. El protocolo de manejo de casos será definido por la OMS y el ECDC, garantizando la seguridad sanitaria. España auxiliará al médico del crucero en estado grave, mientras que Países Bajos acogerá a los contagiados. El destino del crucero será Tenerife, donde se realizarán investigaciones epidemiológicas. El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria está preparado para recibir posibles afectados. España asume esta responsabilidad por razones humanitarias y legales.

Sanidad ha anunciado que aceptará recibir al crucero MV Hondius afectado por hantavirus en las Islas Canarias "en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario". Así lo ha comunicado tras las peticiones por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se han sucedido durante todo este martes. Finalmente, tras una una solicitud del organismo en coordinación con la Unión Europea, España ha aceptado, según un comunicado del Ministerio de Sanidad. En este momento, la embarcación se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar el brote.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) realiza un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde, según el comunicado. Mientras, el resto seguirán rumbo a Canarias, "donde esperan arribar en el plazo de tres o cuatro días, aunque aún no se ha especificado el puerto al que llegaría".

Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países. "El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la ateción médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados 'ad hoc' para esta situación, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario", han señalado.

El Gobierno ha señalado que dará a conocer los detalles de este protocolo "tan pronto como sean definidos por la OMS y el ECDC". La OMS ha explicado que Cabo Verde no puede realizar esta operación y que las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias. España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles.

Como parte del operativo, el Gobierno ha aceptado una petición formal del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasportado a Canarias en un avión hospitalizado este mismo martes. Según ha podido confirmar laSexta en exclusiva, en concreto será trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, ubicado en Santa Cruz de Tenerife.

Mientras, el Gobierno neerlandés, país de origen del crucero, ha anunciado que acogerá a los pasajeros contagiados. El plan era que el buque se quedara en Cabo Verde hasta que los epidemiólogos dictaran su veredicto, pero la naviera ya aseguraba antes de la confirmación española que cuando evacúen a los sintomáticos pondrían rumbo a las Islas Canarias.

Así, según ha sabido laSexta, la isla de destino del crucero será Tenerife. "Recibirán el barco, realizarán una investigación epidemiológica completa, una desinfección del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que están a bordo", ha dicho Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de pandemias de la OMS.

El barco no se moverá hasta que se realice la evacuación médica de los afectados a bordo, según la OMS. Esa es la prioridad. Según el Ministerio de Sanidad, los dos tripulantes con síntomas y el contacto de alto riesgo serán trasladados a Alemania y Países Bajos, aunque el gobierno neerlandés asegura que los tres serán evacuados a su país.

El crucero transporta a 147 personas y, de momento, son siete los afectados. Además de los tres evacuados, otros tres han fallecidos y otro se encuentra ingresado en un hospital de Johannesburgo, en Sudáfrica. En total hay 23 nacionalidades diferentes y, entre ellas, 14 españoles. El Ministerio de Sanidad ha confirmado que, de esas 14 personas, 13 son pasajeros y una de ellas es un tripulante. Además, cinco son residentes en Cataluña, tres madrileños, hay un pasajero gallego y una oceanógrafa valenciana que estaría realizando labores de investigación a bordo.

Todos ellos se encuentran bien, según confirman fuentes de Exteriores a laSexta. Desde el Gobierno catalán añaden que los cinco pasajeros residentes en Cataluña están tranquilos y sin síntomas. Todo ellos están siguiendo las indicaciones de prevención y cuarentena que les han dado en el barco y se comunican con las autoridades vía email. Ninguno de los 14 españoles a bordo del crucero presentan síntomas. Por ahora, lo que se sabe es que el navío zarpó desde Ushuaia, en la Patagonia argentina, hace 46 días. Cruzaron el Atlántico y este lunes llegaron a Cabo Verde.

Este martes el presidente canario, Fernando Clavijo, aseguraba que solo ven necesario la escala en Canarias si hubiera algún pasajero que necesite atención médica urgente. Por su parte, el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, señalaba que "el centro de referencia sería la isla de Tenerife", donde hay dos puertos principales: el de Santa Cruz y el de Los Cristianos. De momento, se desconoce en cuál atracará el crucero.

Sanidad acepta recibir al crucero afectado por hantavirus a Canarias: todo apunta a que el destino será Tenerife

Según ha podido saber laSexta, si el buque llega a la isla, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria sería uno de los centros sanitarios que acogería a los posibles afectados, ya que es uno de los hospitales públicos de referencia en Canarias. Está entre los 100 mejores de España, especializado en alta tecnología y patologías complejas como las que presenta el hantavirus. En octubre de 2014 ya activó el protocolo de seguridad por un posible caso de ébola tras el ingreso de un enfermero voluntario de Cruz Roja que había regresado de Sierra Leona.

Sanidad acepta recibir al crucero afectado por hantavirus a Canarias: todo apunta a que el destino será Tenerife

"Si viene a Canarias es también porque hay un sistema de salud robusto capaz de afrontar ese reto y lo que tenemos que tener es tranquilidad", ha destacado Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias. España no se negará a asistir al crucero por razones humanitarias pero, tanto el gobierno canario como el central coincidían antes de confirmarse la llegada en que se debería evitar la escala en Canarias.

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