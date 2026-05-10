Móviles en mano, mucha expectación y selfies: los pasajeros del Hondius inmortalizan su histórico desembarco.

El contexto Desde la cubierta, desde los autobuses e incluso ya a pie de pista, las cámaras no han dejado de disparar. Había quien observaba en silencio y quien no podía dejar de documentar cada movimiento.

Los pasajeros del MV Hondius, tras el brote de hantavirus a bordo, ya están camino a casa después de una experiencia inolvidable en Tenerife. Durante su despedida, inmortalizaron cada momento con móviles y cámaras, capturando la salida del barco y el trayecto al avión. Aunque solo pudieron llevar consigo pertenencias esenciales en bolsas blancas, sus maletas llegarán más tarde a Países Bajos. Ni siquiera los pasajeros neerlandeses, conocidos por su discreción, dejaron de documentar el evento. En el puerto y aeropuerto, trabajadores y medios de comunicación observaron y registraron el inusual despliegue de seguridad y la operación mediática.

Los pasajeros del MV Hondius ya están camino a casa. Después de días convertidos en protagonistas involuntarios de titulares de todo el mundo por el brote de hantavirus detectado a bordo, este domingo han abandonado Tenerife dejando atrás una experiencia que, aseguran, no olvidarán jamás. Y precisamente por eso, muchos han querido inmortalizar hasta el último segundo de esta jornada tan excepcional.

Móviles en mano, cámaras preparadas y fotografías desde todos los ángulos posibles. Así han vivido los pasajeros su despedida del crucero que los convirtió en el foco de todas las miradas. Algunos fotografiaban la salida del barco, otros grababan el trayecto hasta el avión y muchos no dejaban de capturar imágenes de todo lo que ocurría a su alrededor o tomaban selfies, como si quisieran asegurarse de conservar cada detalle de un episodio tan inesperado como surrealista.

Desde la cubierta, desde los autobuses e incluso ya a pie de pista, las cámaras no han dejado de disparar. Había quien observaba en silencio y quien no podía dejar de documentar cada movimiento. Especialmente llamativa era una pasajera que no soltaba su teléfono móvil, retratando sin descanso todo aquello que ha vivivdo este histórico domingo.

Eso sí, los viajeros no han abandonado el barco acompañados de todo su equipaje. Solo han podido bajar con las pertenencias imprescindibles, guardadas en bolsas blancas preparadas específicamente para este operativo. El resto de las maletas permanecerán en el MV Hondius hasta su llegada a sus países de origen, donde serán devueltas a sus propietarios.

Ni siquiera los pasajeros neerlandeses, han querido dejar pasar la oportunidad de convertir este momento en un recuerdo. Muchos sonreían mientras grababan el dispositivo desplegado en Tenerife, conscientes de que estaban viviendo una situación completamente fuera de lo común.

Pero la expectación no solo se respiraba dentro del operativo. Fuera, en los alrededores del puerto y del aeropuerto, numerosos trabajadores aprovecharon sus descansos para observar la escena, grabar vídeos o simplemente curiosear ante el despliegue de seguridad y la llegada escalonada de los pasajeros.

Y, por supuesto, también estaban los medios de comunicación. Cámaras, micrófonos y periodistas pendientes de cada detalle para narrar una jornada marcada por las estrictas medidas de control, pero también por las imágenes más humanas y curiosas que deja una operación tan poco habitual como una sin precedentes.

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