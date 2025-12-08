¿Qué hay detrás del cese de Antonio Hernández? De las presiones de las socialistas a la caída de la mano derecha de Salazar

Los detalles Se trata de un movimiento de Moncloa para intentar rebajar la crisis en torno a Paco Salazar. Una crisis que no ha dejado de crecer esta última semana y que ha dividido al Gobierno entre los que creen que hay que llevar el caso ante la Fiscalía y los que optan por esperar.

Antonio Hernández, quien fuera el presunto principal encubridor de Paco Salazar, ya no trabajará en Moncloa. El Gobierno ha decidido cesarlo de su cargo como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, tras conocer que también está señalado en varias de las denuncias por acoso sexual del 'escándalo Salazar'.

La mano derecha de Salazar niega los hechos, aunque, según apuntan fuentes de Moncloa, ha aceptado el cese para no perjudicar al Ejecutivo. Además, abandonará también su cargo en la Secretaría de Datos, Análisis y Prospectiva del PSOE de Andalucía, liderado por María Jesús Montero.

Y es que varias extrabajadoras de Salazar denunciaron su comportamiento a través de los canales internos ya en julio, sin recibir respuesta. Las denuncias, de hecho, llegaron a desaparecer de la plataforma, algo que el PSOE achacó a una ofuscación informática para proteger la confidencialidad de las denuncias. A esa aparente inacción se suma el hecho, que trascendió este mismo jueves, de que el PSOE habría llamado a varias embajadas extranjeras para buscarle una salida al que fuera asesor de Moncloa.

Las denuncias de las víctimas de Salazar describen un ambiente de trabajo "irrespirable" debido a su comportamiento, que "destilaba misoginia y baboseo en cada comentario disfrazado de broma". "Su lenguaje era hipersexualizado hasta para dar los buenos días. Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)", relata una de las denunciantes en su escrito. En estas denuncias también aparece el nombre de Antonio Hernández, mano derecha de Salazar, y que habría actuado como principal encubridor de estos acosos sexuales.

Las mujeres socialistas de FeMeS califican de "insuficiente" la respuesta del PSOE

La Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMes), se ha mostrado tajante con la gestión del PSOE por el escándalo de Salazar, e incluso de Ábalos y Koldo y el caso de Navarro, el alcalde de Torremolinos, a quien se le han abierto diligencias por acoso sexual.

"Condenamos rotundamente estas conductas. Y sabemos que, teóricamente, también las condena el PSOE. Pero decimos que es insuficiente la respuesta que está dando a las denuncias por tales conductas", señaló FeMes en un comunicado que compartió este pasado sábado.

Así, hizo hincapié en que "ser es hacer". "No es de recibo que, presentada una denuncia en junio de 2025, y creado el órgano en el mes de julio, en diciembre las denunciantes no hayan recibido respuesta", señalaron. Además, insistieron en que "no es de tolerar que el ambiente de trabajo dentro del Partido sea violento para las mujeres y que los acosadores campen con libertad".

Pilar Alegría pide "disculpas" a las mujeres que han sufrido acoso de Salazar

Por su parte, este lunes la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha pedido "disculpas" a las mujeres que han sufrido acoso en el Palacio de la Moncloa por el exasesor Paco Salazar y ha presumido de actuar con "absoluta diligencia" cuando se conocieron las primeras denuncias y ahora con el cese de Antonio Hernández.

Alegría ha defendido en una rueda de prensa en Zaragoza que el PSOE ha actuado en cuanto se han conocido casos de acoso en el partido y se ha referido a los testimonios que a principios de julio apuntaron hacia Salazar cuando se le iba a nombrar para un cargo de alta responsabilidad tras la dimisión de Santos Cerdán por un informe de la UCO que le acusaba de corrupción.

"Esa misma mañana se apartó de sus responsabilidades orgánicas a Paco Salazar", ha apuntado la ministra, y ha agregado que también se le cesó de sus responsabilidades en La Moncloa. Lo mismo que va a suceder ahora con Antonio Hernández, cuyo cese se hará efectivo en el Consejo de Ministros de este martes.