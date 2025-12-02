Del "no existen denuncias" al "se sigue investigando": las excusas del PSOE respecto al secreto a voces de Paco Salazar

Los detalles Tras las nuevas revelaciones de 'eldiario.es' sobre los testimonios contra el exasesor de Moncloa, miembros del Ejecutivo mostraron su desconcierto en laSexta: "Paco no es la persona que yo conocía".

La crisis en torno a Paco Salazar continúa creciendo. Este martes, eldiario.es ha publicado nuevos extractos de los testimonios de trabajadoras que estuvieron a sus órdenes en Moncloa y que relatan comportamientos improcedentes en el entorno laboral.

Estas revelaciones se suman a la información difundida ayer por el mismo periódico, que aseguraba que las denuncias sobre presunto acoso registradas en el canal interno del PSOE habrían desaparecido.

En Ferraz han pasado de afirmar que "no existen denuncias" a atribuir la ausencia de registros a un "error o confusión informática". Ahora sostienen que la investigación continúa, aunque Salazar no sea militante del partido.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reiterado este mensaje en las últimas horas y sobre los testimonios publicados, ha sido contundente: "Las expresiones y las palabras que se han hecho publicas son vomitivas".

Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha calificado a Salazar como "un guarro" y ha resaltado:"Si es cierto lo que publican los medios, resulta evidente que el señor Salazar no puede estar vinculado a responsabilidades de asesoramiento institucional".

En paralelo, la periodista de laSexta Ester Redondo ha aportado la visión de fuentes del entorno de Salazar, que aseguran no haber presenciado situaciones de acoso —algo que, dicen, habrían denunciado— aunque reconocen que él utilizaba con frecuencia un lenguaje inapropiado con mujeres, y que muchos de los comentarios reflejados en los testimonios encajarían con su forma habitual de expresarse.

Algunos miembros del Ejecutivo admitían a laSexta que "les había costado terminar de leer toda la información publicada por eldiario.es", y mostraban su desconcierto: "Paco no es la persona que yo conocía".

Mientras tanto, la dirección del PSOE ha lamentado no haber tramitado con mayor diligencia las denuncias internas presentadas por las trabajadoras afectadas.

