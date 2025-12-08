Muere una cuarta persona por el golpe de mar en el sur de Tenerife y buscan a un quinto desaparecido

El contexto Tres personas fallecieron el domingo tras el impacto de una ola en la piscina natural de Isla Cangrejo. Las autoridades mantienen activa la búsqueda de una quinta persona que se encuentra desaparecida.

Una mujer que había sido hospitalizada tras el golpe de mar en Tenerife se ha convertido en la cuarta víctima mortal de este trágico suceso. La tragedia ocurrió el domingo por la tarde, cuando una ola impactó en la piscina natural de Isla Cangrejo, en la costa de Los Gigantes, municipio de Santiago del Teide. Hasta el momento, tres personas fueron rescatadas sin vida, y la mujer que había sido evacuada a un hospital falleció posteriormente. Las autoridades continúan la búsqueda de una persona desaparecida, según informaron fuentes del Gobierno de Canarias.

La sala operativa del Cecoes 112 recibió una alerta comunicando que varias personas precisaban de asistencia en el mar tras sufrir un golpe de mar a consecuencia del fuerte oleaje, por lo que se activaron de inmediato los recursos necesarios en la zona, enviando una embarcación de Salvamento Marítimo y efectivos de Bomberos de Tenerife.

Tres personas fueron rescatadas muertas y una mujer que había sido evacuada a un hospital ha fallecido en la noche del domingo al lunes.

Canarias se encuentra desde el pasado viernes, 5 de diciembre, en prealerta por fenómenos costeros, con la previsión de olas que podrán alcanzar entre los 2 y 5 metros de altura en las zonas del norte, y en el oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

Por ello, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, recuerda a la ciudadanía la necesidad de extremar las precauciones en las costas de las islas e insiste en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección para evitar riesgos en el mar.

