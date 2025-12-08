Médicos sin MIR en Urgencias o ecografías no hechas por radiólogos: la realidad del "abaratamiento de costes" del hospital de Torrejón

¿Por qué es importante? Los médicos del hospital de Torrejón ya avisaron en un manifiesto en mayo de estte año de las formas "autoritarias" de los responsables del centro y de una situación "insostenible desde los puntos de vista asistencial, laboral y ético".

Los audios de Pablo Gallart han sacudido los cimientos del modelo del PP en la sanidad madrileña. En ellos, el CEO de Ribera Salud, dio instrucciones para alargar las listas de espera y así ganar más dinero. Al hacer menos pruebas, consultas e intervenciones, el centro invertía menos dinero en personal y medios, algo que no les hacía ganar menos dinero porque la Comunidad de Madrid les paga un gasto fijo independientemente de los pacientes a los que atiendan.

En mayo de este año, 260 trabajadores del centro ya denunciaron en un manifiesto las prácticas que se estaban llevando a cabo en el centro, señalando además el ambiente de trabajo que se llevaba a cabo, con formas "autoritarias" de los responsables de gerencia, dirección médica-quirúrgica y de enfermería. Siendo eso grave, era todavía cuando detallaban los motivos que estaban llevando a lo que ellos definían como "un deterioro acelerado de la calidad asistencial más básica".

Según los trabajadores, la "pérdida imparable de prestaciones basada exclusivamente en un presunto abaratamiento de costes para la empresa" se materializaba en situaciones como el "seguimiento nutricional/diabetológico, ecografías no realizadas por radiólogos, telemedicina sin alternativa en especialidades como Dermatología o falta de MIR en Urgencias".

Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes

Estos profesionales también criticaban la presión para que algunas jefaturas de servicio priorizasen a pacientes procedentes de otras áreas sanitarias ("no cápita") en consultas y listas de espera frente a los de Torrejón, algo contrario "al principio de equidad del Sistema Nacional de Salud".

En definitiva, esta situación derivaba en una bajada en la calidad asistencial que, en su opinión, caía "a plomo con la pérdida de prestaciones, la desmembración de servicios, y prácticas como la aceleración y superficialización de la asistencia".

Tras las denuncias, cuatro despidos

La respuesta que obtuvieron por parte de Gallart fue un brindis al sol, un correo que respondió el 13 de junio en el que aseguraba que estaban "estudiando detenidamente el escrito y valorando las situaciones" que en él se denunciaban. "Estamos convencidos de que con el trabajo y el esfuerzo de todos los que formamos parte de este proyecto asistencial, vamos a ser capaces de mejorar y volver a posicionar el hospital como un referente en la Comunidad de Madrid, tal y como nuestros pacientes demandan y los profesionales os merecéis", añadía.

No obstante, laSexta pudo confirmar que estos profesionales no obtuvieron más respuestas sobre este asunto. Es más, la gestora del hospital público de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron sus medidas para ganar más dinero. Desde el grupo justificaron estos despidos por una supuesta "pérdida de confianza en su gestión y su falta de liderazgo, con motivos justificados que nada tienen que ver con el asunto".

