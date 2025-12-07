Alarma en Chernóbil: la ONU advierte de daños en su estructura de protección y que "ha perdido sus funciones principales de seguridad"

Los detalles El Organismo Internacional de Energía Atómica han recomendado continuar con la restauración y con el trabajo de protección modernizar el sistema integrado de monitoreo automático del objeto refugio construido sobre el reactor tras el accidente.

La central nuclear de Chernóbil ha sido objeto de alarma tras advertencias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) debido a ataques militares que han dañado su estructura de protección. Según el OIEA, la central ha perdido sus funciones principales de seguridad, lo que genera preocupación por la seguridad nuclear a largo plazo. Ucrania y Rusia se culpan mutuamente por un ataque que provocó un incendio en la estructura de acero que confina el reactor destruido en 1986. Rafael Grossi, director del OIEA, ha enfatizado la necesidad de reparaciones completas y modernización del sistema de monitoreo. Se planean reparaciones adicionales para 2026 con apoyo internacional. Chernóbil, ocupada temporalmente por fuerzas rusas al inicio de la guerra, sigue bajo control ucraniano. Volodímir Zelenski acusa a Rusia de atacar la infraestructura nuclear.

Alarma en la central nuclear de Chernóbil. Alarma por la advertencia de la ONU. Por la alerta que ha lanzado el Organismo Internacional de Energía Atómica. Por los ataques militares en febrero sobre el lugar que, dicen, habrá causado daños provocando que la estructura de protección de la infraestructura no funcione como debe funcionar.

Así lo han confirmado los expertos de la OIEA en un comunicado, en el que expresan que la central "ha perdido sus funciones principales de seguridad, incluida su capacidad de confinamiento".

Todo, por un ataque del que se responsabilizan mutuamente tanto Ucrania como Rusia. Por una ofensiva que provocó un gran incendio en el revestimiento exterior de la enorme estructura de acero construida para evitar que se liberase energía radiactiva del reactor destruido en 1986.

"Se han realizado reparaciones temporales limitadas en el techo, pero la restauración completa sigue siendo esencial para evitar una degradación adicional y para garantizar la seguridad nuclear a largo plazo", ha dicho Rafael Grossi, director general del OIEA.

En ese sentido, han recomendado continuar con la restauración y con el trabajo de protección de la estructura del NSC, incluidas medidas de control de humedad y un programa actualizado de monitoreo de corrosión.

Además, aconsejan modernizar el sistema integrado de monitoreo automático del objeto refugio construido sobre el reactor tras el accidente, sucedido hace casi cuatro décadas a unos 120 kilómetros de Kyiv.

Para 2026 hay previstas reparaciones temporales adicionales, con el apoyo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, para respaldar el restablecimiento de la función del confinamiento del NSC, preparando el camino para su restauración completa una vez que finalice la guerra.

Las fuerzas rusas, al comenzar la guerra hace más de tres años y medio, ocuparon Chernóbil de manera temporalmente. Sin embargo, desde entonces permanece bajo la autoridad de Ucrania. "El OIEA continuará haciendo todo lo posible para apoyar los esfuerzos destinados a restaurar de manera completa la seguridad y la protección nuclear", ha concluido Grossi.

Según informo Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, fue un dron ruso cargado con expulsivos el que impactó en la central nuclear de Chernóbil.

"Esta estructura de protección fue construida por Ucrania junto con otros países de Europa y del mundo, junto con EEUU, junto con todos los que están comprometidos por la seguridad real de la humanidad. El único país del mundo que ataca estas infraestructuras, que ocupa centrales nucleares y hace la guerra sin tener en cuenta en lo más mínimo las consecuencias es Rusia", incidió Zelenski.

