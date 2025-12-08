Guardiola insiste en ir al choque con Abascal e ignora al candidato de Vox: "No debe ver bien que haya mujeres que lideremos con firmeza"

La candidata del PP a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola

¿Qué ha dicho? "Yo creo que es evidente que al señor Abascal no le caigo nada bien. Debe tener algún problema personal conmigo porque no debe estar acostumbrado a que alguien le lleve la contraria", ha señalado este lunes Guardiola.

Las tensiones entre PP y Vox en Extremadura han llegado a un punto crítico, con una creciente distancia entre ambos partidos. María Guardiola, líder del PP, considera que el problema con Santiago Abascal es personal y machista, alegando que él no tolera que una mujer lidere con firmeza. Abascal ha criticado la falta de flexibilidad de Guardiola, sugiriendo un posible cambio de candidato del PP. Guardiola ha rechazado estas críticas, calificándolas de machistas y afirmando que su prioridad es el interés de Extremadura. A menos de dos semanas de las elecciones, un acuerdo entre PP y Vox parece improbable, mientras Guardiola busca revalidar su mandato. Además, enfrenta críticas de la izquierda por inacción, mientras el PSOE lidia con sus propios problemas a nivel nacional.

María Guardiola ha decidido ir al choque con Abascal, ignorar directamente al candidato de Vox en Extremadura y atacar al líder de la formación. La estrategia de la candidata del PP es colocarlo como un machista, dice Guardiola que lo que le molesta a Abascal es que una mujer presida la comunidad de Extremadura.

Las fricciones entre PP y Vox parecen estar en Extremadura en un punto de no retorno. La distancia entre ellos es cada vez mayor. Guardiola cree que el problema de Abascal con ella es personal, además de machista.

"No debe ver bien que haya mujeres que lideremos y además lo hagamos con firmeza", ha asegurado este lunes Guardiola. "Yo creo que es evidente que al señor Abascal no le caigo nada bien. Debe tener algún problema personal conmigo porque no debe estar acostumbrado a que alguien le lleve la contraria", ha señalado Guardiola, para argumentar que por ello Abascal pide "que pase por el aro" o su "cabeza", así como le ataca o insulta, ha dicho, en sus declaraciones.

Estas declaraciones tienen lugar después de que el pasado viernes Abascal acusara a Guardiola de falta de cintura y amenazara con que "si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato". "Creo que María Guardiola no tiene ni principios similares a Vox ni cintura suficiente como para saber que si no tiene mayoría absoluta tiene que negociar con otra fuerza política", señaló Abascal.

Ya el mismo viernes, Guardiola tachó estas palabras de machistas. "Ese tufo machista del señor Abascal lo podía dejar en su casa", afeó la 'popular'. "Yo no me empecino en nada. Solo me rindo al interés de Extremadura y los extremeños. No paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce ni le interesa Extremadura", aseguró Guardiola.

A menos de dos semanas para elecciones, no parece viable un acuerdo entre ambos. Además, Guardiola ha recordado que su adversario no es Abascal, sino el candidato a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, a quien no ha citado.

"Lo que quiero es debatir con la persona que se va a presentar a las elecciones en esta región, que no es el señor Abascal", ha dicho Guardiola, quien ha añadido que el presidente de Vox es un "turista" en Extremadura.

Su objetivo es revalidar su mandato a solas, aunque todo parece indicar que no va a ser posible. El otro frente abierto de Guardiola es la izquierda, que la acusa de no hacer "nada". Aunque el PSOE ya lleva a cuestas su propia batalla por su imputación en el caso del hermano de Sánchez y las polémicas que rodean al líder del Ejecutivo a nivel nacional.