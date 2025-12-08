El Gobierno cerrará el año con pequeñas victorias y una nueva derrota en su intento de presentar los Presupuestos

El contexto Arranca la última semana de actividad parlamentaria y lo va a hacer dejando una foto bastante clara de cuál es la situación ahora mismo del Gobierno, que intentará amortiguar el golpe a sus cuentas aprobando medidas que prometieron a Junts.

El Gobierno enfrenta una semana complicada con la previsión de una derrota en el pleno final del año, donde se rechazará nuevamente la senda de estabilidad para los presupuestos. Junts no apoyará la votación, criticando el impago de presupuestos de años anteriores. Para contrarrestar este revés, el Ejecutivo busca aprobar medidas difíciles de oponerse, como la subida salarial a empleados públicos, que no se espera que el PP rechace. También se incluyen ayudas a afectados por la erupción en La Palma y medidas para acercarse a Junts, como el uso del superávit municipal y la recuperación de competencias por la Generalitat.

Una de esas victorias llegará -en principio- con la subida salarial a los empleados públicos, una medida que no se espera contar con el 'no' del PP, recuperando también otras medidas para intentar acercarse a Junts, como cuando aprobaron un decreto para que los Ayuntamientos hagan uso del superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles o la reforma legal con la que Cataluña recupere la gestión de la oferta pública de empleo.

Otras medidas a tener en cuenta serán el paquete de ayudas para personas afectadas por la erupción del volcán de La Palma, que incluye una deducción del 60% en el IRPF y el desbloqueo de fondos para repartir ayudas a agricultores.

Entre las medidas que incluyen en busca de retomar la relación con Junts, están el retraso un año del sistema Verifactu de verificación de facturas para empresas, el desbloqueo de fondos a Ayuntamientos y la recuperación de competencias por la Generalitat en organización del funcionariado. Con estos acuerdos, el Ejecutivo busca compensar la balanza en un momento crítico de la legislatura.

