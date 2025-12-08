El PP citará a Paco Salazar a comparecer en el Senado: "Tendrá que contar por qué Sánchez le protegió"

Los detalles Los 'populares' harán que el exasesor de Moncloa, a quien definen como "el quinto del Peugeot", comparezca en la Cámara Alta dentro de la comisión del caso Koldo. "Las mujeres se merecen respuestas y explicaciones", ha comentado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Paco Salazar tendrá que ir al Senado para dar explicaciones acerca de las denuncias por acoso sexual que pesan sobre él a petición del Partido Popular (PP). Según ha anunciado la portavoz de los 'populares' en la Cámara Alta, Alicia García, Salazar será llamado dentro de la comisión de investigación que hay abierta por el caso Koldo y "la corrupción del sanchismo".

García asegura que Salazar era "el quinto del Peugeot", en alusión al coche en el que Sánchez recorrió España antes de llegar a la secretaría general del PSOE, destacando que el exasesor de Moncloa "no era un desconocido para Pedro Sánchez" y definiéndole como "un acosador".

"Paco Salazar utilizó su puesto de alto cargo y de absoluta confianza de Sánchez para tener comportamientos intolerables con mujeres de su entorno profesional en La Moncloa", denuncia la portavoz, que ve en este 'caso Salazar' un "nuevo caso de encubrimiento y complicidad de Pedro Sánchez con el delito".

"Salazar formaba parte del núcleo duro de Sánchez en las primarias: Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García y Paco Salazar. La famosa banda del Peugeot. Vivían juntos, trabajaban juntos y manejaban todos los hilos oscuros de la candidatura de Sánchez", añade.

Según García, Sánchez "quiere silenciar el escándalo sexual con ceses de segunda o tercera", unos ceses que denuncia que "llegan muy tarde y se quedan muy cortos". "Las mujeres no merecen que un presidente acorralado por la corrupción quiera proteger al acosador Salazar para comprar su silencio porque sabe demasiado", sentencia.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha recogido la noticia de que Salazar será llamado a esta comisión de investigación defendiendo que las mujeres "se merecen respuestas y explicaciones". "Si Sánchez piensa que puede hacer como si nada con el escándalo de Salazar, lo lleva claro", asevera.

