La Macarena regresa a su basílica: largas colas para ver el antes y el después de la virgen tras la polémica restauración

Los detalles Esta vez sí, la restauración de la Virgen sevillana, llevada a cabo por el conservador Pedro Manzano, ha sido plenamente satisfactoria para todos los devotos. La basílica permanecerá en veneración de los fieles durante toda la jornada de este lunes hasta las 23:00.

Al fin, este festivo nacional, 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, la imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla vuelve de nuevo al altar de su basílica, casi cuatro meses después de un largo (y polémico) proceso de restauración, el último y definitivo llevado a cabo por Pedro Manzano.

Es sin duda uno de los momentos más esperados por hermanos y devotos de la virgen sevillana que podrán volver a verla de cerca. Tanto es así que la veneración se prolongará hasta la jornada del miércoles.

La basílica permanecerá en veneración de los fieles durante toda la jornada de este lunes hasta las 23:00, y los días 9 y 10 de diciembre de 7:00 a 21:00. En concreto, y según informa el Diario de Sevilla, la apertura de la basílica ha estado precedida de una madrugada de mucha expectación: a las 23:36 se lanzarón cohetes en la capital para anunciar que la virgen ya se encontraba en el suelo.

Esta vez sí, la restauración llevada a cabo por el conservador Pedro Manzano, ha sido plenamente satisfactoria para todos los fieles.

Polémica restauración

A mediados del pasado junio, la imagen fue sometida a una pequeña restauración que la mantuvo cuatro días retirada del culto. Cuando volvió saltaron todas las alarmas: su cara no era la misma y la polémica estaba más que servida.

Algunos de los devotos lloraron al ver cómo habían dejado a su virgen ("no es mi virgen, no la reconozco"). El enfado y la indgnación era más que palable, tanto es así que apenas un día después la Hermandad tuvo que perdón por el "daño moral y devocional" y tanto el Mayordomo como el Prioste presentaron su dimisión.

Una de las partes más criticadas de la restauranción fueron las pestañas de la virgen: "Una cosa es limpiarla y otra es ponerla esas pestañas, esos ojos chinos", criticaban los devotos. Tal fue el revuelo que se formó que la hermandad llamó con urgencia a Francisco Arquillo, profesor al cargo de los trabajos de restauración, para que trabajase, con la basílica cerrada, durante cinco horas, pero el resultado fue más o menos el mismo.

Días después, centenares de 'macarenos' se concentraban a las puertas de la sede de la hermandad pidiendo la dimisión de la Junta Directiva y una restauración completa de la imagen. La hermandad, igualmente, reaccionó con rapidez, así como el Instituto de Patrimonio Histórico (IAPH) de la Junta de Andalucía.

Finalmente, el 30 de junio, la Hermandad de La Macarena apruebó una nueva restauración de la virgen para devolverle su aspecto tras la polémica. Tras reunirse en cabildo extraordinario, los hermanos dieron el visto bueno a una nueva restauración e informaron que los nuevos trabajos durarían al menos tres meses.

De este modo, la Hermandad decidió encargar los trabajos de este nueva restauración al conservador Pedro Manzano para devolver a la virgen su aspecto anterior. Una restauración que se ha desarrollado en coordinación con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, donde, durante 16 horas, se hizo un análisis del estado de la imagen, que sirvió de base para el trabajo que ahora se llevará a cabo. También, se ha contado con una quincena de personas expertas, entre ellas catedráticos de Historia del Arte, un escultor-imaginero, dos conservadoras-restauradoras y un fotógrafo.

Finalmente, este 8 de diciembre, la nueva imaen de 'La Macarena' podrá verse de nuevo en todo su esplendor, y fieles y devotos podrán volver a rezar a su virgen.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.