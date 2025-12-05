Ferraz insiste en esperar y "ser prudentes" antes de llevar el caso de Paco Salazar a la Fiscalía

Qué están diciendo "Hemos de ser muy prudentes. Las denuncias son anónimas y el partido ha de ser muy respetuoso con su voluntad", esgrimen desde el PSOE. Internamente hay división: una parte urge a ir a la Fiscalía, pero Ferraz insiste en esperar.

El PSOE enfrenta un dilema interno por las denuncias anónimas de acoso sexual contra Paco Salazar. Mientras algunas voces, como Adriana Lastra, abogan por llevar el caso a la Fiscalía de inmediato, la dirección del partido prefiere esperar el informe del Órgano Antiacoso. Este enfoque ha generado críticas internas sobre la gestión del caso. Las denuncias, presentadas en julio por extrabajadoras de Salazar, inicialmente no recibieron respuesta y desaparecieron de la plataforma, lo que el PSOE atribuyó a un fallo informático para proteger la confidencialidad. Además, el partido habría contactado embajadas para facilitar una salida a Salazar.

El PSOE apela a la prudencia y al carácter anónimo de las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar mientras insiste en esperar para decidir si lleva o no el caso ante la Fiscalía, como exige una parte del partido."Hemos de ser muy prudentes. Las denuncias son anónimas y el partido ha de ser muy respetuoso con su voluntad", trasladan fuentes socialistas a laSexta, que detallan que van a esperar a que el Órgano Antiacoso realice su informe, que tendrá que remitir a las partes y a la Secretaría de Organización.

Lo cierto es que el escándalo está abriendo una brecha importante en el seno del partido: una parte, con voces como la de Adriana Lastra, cree que hay que llevar el caso ya ante el Ministerio Público, mientras la dirección opta por esperar, entre críticas internas por cómo se ha gestionado todo este caso.

Y es que varias extrabajadoras de Salazar denunciaron su comportamiento a través de los canales internos ya en julio, sin recibir respuesta. Las denuncias, de hecho, llegaron a desaparecer de la plataforma, algo que el PSOE achacó a una ofuscación informática para proteger la confidencialidad de las denuncias. A esa aparente inacción se suma el hecho, que trascendió este mismo jueves, de que el PSOE habría llamado a varias embajadas extranjeras para buscarle una salida al que fuera asesor de Moncloa.

Las denuncias de las víctimas de Salazar describen un ambiente de trabajo "irrespirable" debido a su comportamiento, que "destilaba misoginia y baboseo en cada comentario disfrazado de broma". "Su lenguaje era hipersexualizado hasta para dar los buenos días. Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)", relata una de las denunciantes en su escrito.

