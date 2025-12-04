División en el PSOE por el caso Paco Salazar ya convertido en coladero electoral: las federaciones exigen acudir a la Fiscalía frente a la dirección que opta por esperar

Mientras tanto... La Dirección del partido defiende su gestión y aboga por esperar a que se pronuncie el Órgano Antiacoso del PSOE.

El 'escándalo Salazar' está abriendo una importante brecha en el PSOE y se ha convertido ya en una cuestión de supervivencia electoral. Una parte del partido cree que hay que llevar el caso a la Fiscalía, mientras que la Dirección prefiere ir más despacio y esperar a las conclusiones del Órgano Antiacoso.

La gestión que ha hecho el partido tras las denuncias por acoso sexual de varias exempleadas contra Paco Salazar, exasesor de Moncloa, está siendo muy cuestionada por algunos sectores del PSOE. La Secretaría de Igualdad convocó el miércoles una reunión con las representantes de Igualdad de las federaciones autonómicas para calmar los ánimos en sus filas, pero no surtió mucho efecto.

Este jueves hemos amanecido con opiniones muy dispares sobre esta cuestión. Pilar Bernabé ha justificado la estrategia del partido, afirmando que "hemos detectado que ha habido un problema y hemos puesto todo lo posible para solventarlo y solucionarlo".

La secretaria de Igualdad ha insistido en que "la voluntad del PSOE siempre ha sido proteger a las mujeres y atender especialmente a las que no se hayan podido sentir suficientemente arropadas".

Extractos de las denuncias de mujeres contra Paco Salazar.

Sin embargo, otras voces relevantes abogan por acudir a la Fiscalía y critican que desde que se conocieron las denuncias en julio no se haya hecho nada. "Lo que hay que hacer es, de manera inmediata, y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía", ha opinado Adriana Lastra, exdiputada y actual delegada del Gobierno en Asturias.

Susana Díaz ha reprochado que "no puede pasar que durante cinco meses se hayan mantenido las denuncias de mujeres en el limbo", mientras que Andrea Fernández, secretaria de Igualdad en la Comisión Ejecutiva del PSOE, ha sostenido que "sigo a la espera de recibir explicaciones convincentes".

Esperar al Órgano Antiacoso

Desde la Dirección socialista no quieren mover ficha por el momento y argumentan que este caso necesita tiempo y que ellos no van a dar ningún paso hasta que se pronuncie el Órgano Antiacoso del PSOE. Se trata de un órgano formado por tres personas que actúan de manera independiente a cualquier otro órgano del partido y que son los responsables de emitir un veredicto una vez terminen su investigación.

Además, mientras algunas mujeres del partido abogan por poner ya el caso en manos de la Fiscalía y la ven cómo única salida que tiene el partido ante este escándalo, otras consideran que hay que respetar el deseo de las denunciantes, que por el momento quieren seguir en el anonimato.

Bernabé ha emplazado a las representantes de Igualdad a una próxima reunión presencial (la del miércoles se celebró de forma telemática). Pero el enfado en las filas socialistas es tan evidente que se podría incluso hablar de "rebelión interna" en algunos sectores del partido. Según ha podido saber laSexta, Silvia Fraga, secretaria de Igualdad del PSdG, está liderando estas protestas.

Ella fue la persona que prendió la mecha en un chat conjunto de todas las responsables de Igualdad de las federaciones con la Dirección Federal. Fue la primera en pedir una reunión y reclamar explicaciones y responsabilidades políticas. También fue una de las representantes más críticas en el encuentro del miércoles, junto a la representante de Igualdad de la Federación Asturiana, Natalia González.

Este jueves se ha acrecentado aún más tras la exclusiva de Al Rojo Vivo, que ha informado de que el Gobierno intentó ayudar a Salazar tras su forzada dimisión en julio, a raíz precisamente de estas denuncias.

Tras conocerse el caso, el Gobierno habría llamado a varias embajadas extranjeras, algunas de ellas de países hispanoamericanos, para intentar que contrataran los servicios de Paco Salazar.

Una cuestión electoral

Más allá del descontento interno, este caso se ha convertido ya en un coladero electoral para el PSOE. El partido siempre ha recibido un gran apoyo de las mujeres en España. Un ejemplo son las últimas elecciones generales celebradas en julio de 2023.

El resultado que obtuvo Pedro Sánchez en aquellos comicios no se entendería sin ver el voto de las mujeres. Sacó medio millón de votos entre las mujeres más que Alberto Núñez Feijóo. De ahí, la tremenda preocupación en el partido que, además, no es el primer escándalo machista que sufre en los últimos años.

Primero fueron los audios entre el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en los que hablaban de mujeres de forma despectiva y objetivizante. Después, la mala gestión del Ministerio de Igualdad tras el fallo de las pulseras antimaltrato, y ahora este caso de presunto acoso sexual por parte de un importante cargo de Moncloa, ocurrido además en el seno del partido.

El exdirigente socialista y sociólogo Ignacio Urquizu ha asegurado que en tan solo un año el PSOE ha caído 10 puntos en apoyo entre las mujeres. Una bajada clara que ahora intentan reparar.

