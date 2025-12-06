Ahora

Las mujeres socialistas de FeMeS califican de "insuficiente" la respuesta del PSOE a los casos de Salazar o Navarro

Los detalles Las feministas han mostrado su "preocupación" por todos los casos de "machismo" que rodean a la formación socialista que "agravan la desigualdad por razón de sexo".

Insuficiente. Así han calificado las mujeres socialistas de FeMeS la respuesta del PSOE a los casos conocidos de Ábalos y Koldo, Francisco Salazar y Antonio Navarro, alcalde de Torremolinos, y sus comentarios y actitudes contra las mujeres.

En un comunicado emitido en redes sociales, el grupo ha recordado que "preocupa mucho" en FeMeS todos estos casos que "tienen el mismo denominador": "Machismo y ejercicio de violencia contra las mujeres. Agravan la desigualdad por razón de sexo. Condenamos rotundamente estas conductas".

"Y sabemos que, teóricamente, también las condena el PSOE. Pero decimos que es insuficiente la respuesta que están dando a las denuncias por tales conductas. Si se aprobó un protocolo contra el acoso, es obligación legal cumplirlo; Ser es hacer. No es de recibido que, presentada una denuncia en junio de 2025 y creado el órgano en el mes de julio, en diciembre las denunciantes no hayan recibido respuesta", han aseverado.

Además, las mujeres socialistas han señalado que "ser es actuar" y que, por tanto, "no es de tolerar que el ambiente de trabajo dentro del PSOE sea violento para las mujeres y que los acosadores campen con libertad": "El acoso es violencia contra las mujeres y hemos de recordar que además es un delito".

De hecho, han mostrado su disconformidad y "vergüenza" por "las críticas que desde dentro del partido se están haciendo por quienes ocupaban puestos de relevancia y ahora afirman que conocían las conductas vejatorias y acosadoras de determinados hombres pero jamás los denunciaron". "No lo hicieron cuando debían y dejaron prosperar al acoso", prosiguen.

"En resumen, la nota informativa del PSOE pone en evidencia la inacción y la desatención a las mujeres denunciantes. Ni las denunciantes ni la militancia sabemos qué se ha resuelto en un caso tan grave. Al parecer, nada todavía", han añadido.

Por ello, han exigido a la formación socialista que "se incorpore a puestos de responsabilidad a mujeres feministas", que "se vuelva a constituir el Consejo asesor de Políticas de Igualdad del PSOE", que el Gobierno "presente en el Congreso para su aprobación una ley abolicionista de la prostitución" y que los socialistas "mantengan una política feminista auténtica y clara".

