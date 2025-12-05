Ábalos niega ser un "putero" y pide no llamar prostitutas a las mujeres por "respeto"

¿Qué ha dicho? "Me parece muy mal calificar a mujeres de prostitutas. Cuando se habla de respeto a las mujeres lo primero es no estigmatizar. He podido tener relaciones, amistades femeninas, y de infidelidad incluso, pero de ahí a llamar que eso es uso de la prostitución...", ha señalado el exministro.

El exministro José Luis Ábalos, quien se encuentra en prisión por el caso Koldo, ha negado que sea un putero y se ha limitado a decir que le parece "muy mal calificar a mujeres de prostitutas".

Así lo ha asegurado Ábalos en una entrevista en 'Okdiario', donde ha retado a quien le haya visto en "algún sitio de estos". "Me parece muy mal calificar a mujeres de prostitutas. Cuando se habla de respeto a las mujeres lo primero es no estigmatizar. He podido tener relaciones, amistades femeninas, y de infidelidad incluso, pero de ahí a llamar que eso es uso de la prostitución...", ha señalado el exministro en la entrevista.

Al ser preguntado por si Jésica era una prostituta profesional, ha defendido que él no la conoció "en esa condición en absoluto". "Mi relación fue claramente sentimental. Es verdad que extramatrimonial, en una crisis de relación que yo tenía", ha matizado.

De esta manera, ha indicado que ha tenido "una larga relación con Andrea", quien, dice, se ha visto "un tanto afectada por toda esta crisis porque, como digo, afecta mucho, genera mucha incomodidad, mucha persecución para la otra persona". "Todas estas noticias me llegan incluso a afectar a mí. Muchas veces pienso si seré así. Hasta yo mismo llego a plantearme mi confusión respecto de mi identidad", ha añadido.

Además, ha insistido en que han tenido "muchas dificultades" y que "cuesta superar una relación afectiva". Al ser preguntado por si sigue manteniendo esa relación con Andrea, Ábalos ha dicho que "no sabría definirlo". "Físicamente no, pero, emocionalmente, la vinculación yo creo que es recíproca y cuesta superar una relación que, en principio, se ha visto afectada por estas circunstancias pero no por falta de afecto ni de interés, sino que todo esto nos afecta a todos…", ha dicho.

La conversación entre Ábalos y Koldo: "La Carlota se enrolla que te cagas"

Lo cierto es que aunque José Luis Ábalos se reivindique ahora como feminista, el contraste con la realidad es evidente. En los audios revelados en el marco del caso Koldo, se escucha al propio Ábalos conversar con su mano derecha sobre las mujeres con las que iban a pasar la noche. "La Carlota, se enrolla que te cagas", decía Ábalos. A lo que Koldo respondía: "No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna".

Otro de los fragmentos refleja cómo ambos hablaban de ellas como si fueran cromos: "Pues, la que tú quieras. O Ariana y Carlota a tomar por culo", dice Koldo. "No, yo era por conocer alguna nueva", replica Ábalos.

