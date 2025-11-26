De la impresora y el chándal hasta el traje y la corbata: cómo un Rufián alternativo pasa a plantearse como alternativa política

La otra cara Su "invent" al desmentir un posible pacto entre PSOE y Esquerra demuestra que sigue siendo directo, pero también que su papel ha cambiado: ya no es solo el Rufián de la impresora, ahora se mueve como una alternativa política real dentro de ERC.

El último rumor sobre un posible proyecto político entre PSOE y ERC, publicado por 'La Razón', ha tenido respuesta inmediata de Gabriel Rufián: "Invent. Cero credibilidad". Y no se quedó ahí: "Invent, respetando mucho a la persona que lo haya escrito. O se lo inventa él o le engañan a él. Solo hay dos opciones".

Un desmentido rotundo, sí, pero también un reflejo de su evolución como político: de diputado alternativo y provocador a alguien que empieza a moverse como alternativa más institucional.

Cuando llegó al Congreso, Rufián no pasó desapercibido. Sus primeras palabras y su forma de saludar ya daban pistas de su estilo: directo, irreverente y con un toque de espectáculo.

Se hizo notar con camisetas con mensajes políticos .

. Mostró esposas en el hemiciclo , tras el encarcelamiento de políticos catalanes.

, tras el encarcelamiento de políticos catalanes. Y llevó una impresora para enseñarle a Rajoy dónde se imprimieron las papeletas del referéndum.

En 2018 fue expulsado del Congreso por llamar "indigno" al ministro Borrell, otro momento que subrayó su carácter combativo. También ha dejado su sello en comisiones de investigación, especialmente la de Álvarez-Cascos, donde los momentos tensos parecen su especialidad.

De chándal al traje

Rufián ha cambiado de look, pero mantiene su sello personal. Hace unos meses se viralizó su llegada al Congreso en chándal, que él explicó así: "Intento ser normal y a veces voy así en el avión y luego me cambio, ese chándal está to' guapo".

Hoy, llega al hemiciclo con traje y corbata, mostrando que su estilo evoluciona, pero sin perder su esencia provocadora.

No todo es espectáculo: fue el primer diputado que pronunció un discurso íntegro en catalán en el Congreso, un gesto que refleja su compromiso con la identidad catalana dentro del Parlamento español.

De la impresora a la corbata, de camisetas y chándal a traje y corbata: la evolución de Rufián es también la de un político que se adapta y busca nuevos espacios en la política nacional, sin perder la irreverencia que lo hizo famoso.

