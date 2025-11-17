Rufián, tajante contra Mazón: "Le daré todas las lecciones, yo no tengo en mi conciencia 229 muertos. Es usted un psicópata"

¿Por qué es importante? En una de las intervenciones más duras de la comisión de investigación en el Congreso, el diputado de ERC ha enseñado a Mazón las fotos de varias víctimas de la DANA mientras le ha hecho preguntas sobre su gestión.

Gabriel Rufián ha protagonizado uno de los interrogatorios más duros a Carlos Mazón durante la comisión de investigación de la DANA celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados. El diputado de ERC ha mirado a la cara al president en funciones de la Generalitat Valenciana y le ha llamado "inútil, mentiroso, incapaz, homicida y psicópata". "Ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho", ha pedido Rufián, ante un Mazón que se ha limitado a asegurar que Rufián "se describe a sí mismo" con sus palabras.

Antes, Rufián ha dedicado los 18 minutos de su intervención a enseñar fotografías de algunas de las víctimas de la DANA, preguntándole por distintas cuestiones, como por el motivo que le llevó a "condecorar a sus escoltas" o si "no le sale pedir perdón" más de un año después de la tragedia.

Mazón ha acusado a Rufián de llevar a cabo esa estrategia de mostrar fotos y dar nombres de las víctimas intentando buscar una salida al duro interrogatorio. "Me lo han pedido sus familias", le ha espetado Rufián, que durante varios momentos de su comparecencia le ha dicho a Mazón "que se calle".

Durante ese tramo final en el que Rufián ha cargado con dureza contra Mazón, el president en funciones de la Generalitat le ha pedido que no le diese "lecciones", a lo que Rufián ha respondido: "Se las daré todas, yo no tengo en mi conciencia 229 muertos". En esa parte, Mazón ha negado que fuese la persona que tenía que dar la alerta el día de la DANA. Rufían se ha girado en su silla, diciendo: "Me cago en..."

En otro momento del interrogatorio, Mazón ha pedido a la presidenta de la sala "benevolencia". "¿Benevolencia?", se ha preguntado Rufián, que ha pedido "benevolencia para las familias de las víctimas" y le ha preguntado "¿dónde estaba usted a las 19:30 horas?". "A las 17:00 horas estaba en la segunda copa", ha llegado a decir Rufián a Mazón.

