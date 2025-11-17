Un president que no sabe, un paseo sin escoltas y una hora sin saber aún que hacía Mazón: su comparecencia en el Congreso deja otra versión del día de la DANA

Los detalles La declaración del president en funciones en la comisión de investigación de la DANA ha estado marcada por la tensión, las acusaciones y la ausencia de respuestas y falta de asunción de responsabilidades.

Carlos Mazón, durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la DANA en el Congreso, insistió en que desconocía la gravedad del temporal y evitó asumir responsabilidad por los fallos en la gestión de la emergencia. No aclaró su paradero entre las 18:45 y las 19:43 del 29 de octubre de 2024, cuando murieron 229 personas. Los diputados le cuestionaron duramente, reprochándole su falta de respuestas claras. Mazón afirmó que su retraso en llegar al CECOPI no hubiera cambiado nada, y justificó su permanencia como diputado tras dimitir, acusaciones que apuntan a que busca mantener su aforamiento.

Carlos Mazón ha utilizado su comparecencia ante la comisión de investigación de la DANA en el Congreso para insistir en la idea de que no sabía la gravedad del temporal y evitar cualquier responsabilidad por los fallos en la gestión de la emergencia. Al mismo tiempo, ha seguido sin responder claramente qué hizo en la más de media hora en la que nadie conocía su paradero y en la que supuestamente paseó si escoltas ni testigos hasta el Palau de la Generalitat.

Cuestionamientos sobre su cambio de ropa, si habló o no con Feijóo o su historial de llamadas de aquel día, se han planteado en la comisión, que ha tenido un tono especialmente duro.

El president en funciones ha mantenido encontronazos con algunos diputados de la oposición, que le han reprochado su actitud y la falta de respuestas claras a las dudas que todavía sobrevuelan a aquel 29 de octubre de 2024 en el que murieron 229 personas. Algunos hasta le han llamado "mala persona" y le han acusado de tener "un problema de psicopatía" o de ser "un completo inútil".

La diputada de Compromís, Àgueda Micó, le ha preguntado por qué ignoró dos llamadas de la exconsellera, Salomé Pradas, de las 19:10 y las 19:36 horas. A lo que Mazón ha respondido que la primera no sabe "si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento".

A esa hora ya habían fallecido al menos 60 personas, según la investigación de la jueza de la DANA, y en localidades como Utiel, Torrent, Picanya, Massanassa, Alfafar, Paiporta, Benetússer o Catarroja ya se sabía que la situación era catastrófica.

Un paseo sin escoltas ni testigos

Sin embargo, además de no dar una explicación convincente sobre por qué no cogió esas llamadas, tampoco ha explicado qué hacía entre las 18:45 y las 19:43, momento en el que llamó a Pradas. Y no ha sido porque los diputados no hayan insistido.

Alberto Ibáñez, de Sumar, le ha preguntado "¿dónde estaba usted a las 19:43 horas?"; Micó, que "¿dónde estabas entre las 19:00 y las 20:00 horas, mientras la gente se estaba ahogando?". Por su parte, Gabriel Rufián le ha hecho la misma pregunta hasta para cuatro momentos de esa tarde.

"A las 17:30 horas, ¿usted dónde estaba?", "a las 18:30, ¿usted dónde estaba?", "¿usted dónde estaba a las 19:30 horas?", "a las 20:10, ¿usted dónde estaba?", ha cuestionado el diputado de ERC.

Se supone que Mazón salió de su comida con Maribel Vilaplana en El Ventorro sobre las 18:45 horas. Sin embargo, es imposible saber qué hizo entre esta hora y las casi 20:00, cuando apareció por la Generalitat.

Ha explicado que cuando salió del restaurante sus escoltas ya no estaban. El paseo hasta el parking con Maribel Vilaplana lo hizo sin ellos, sin testigos. Ha afirmado que no entró en el aparcamiento y que fue andando hasta el Palau, dando a entender que fue directo.

"Mi itinerario durante toda esa hora es el trayecto que andando hay entre el establecimiento de la calle Bonaire y la calle Caballeros que está en el Palau de la Generalitat", ha indicado.

El problema de este camino es que del parking al Palau se tardan 14 minutos andando, tal y como comprobó laSexta hace varias semanas. Es un trayecto de poco más de un kilómetro, y Mazón esgrime que tardó casi una hora en recorrerlo.

Ir al CECOPI "no hubiera cambiado nada"

Todo ello para acabar reiterando que el problema no fue llegar o no tarde al CECOPI, ya que "nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI".

"No tenía previsto ir al CECOPI. Tenía previsto estar informado porque nadie me esperaba allí para tomar ninguna decisión. De estar a 15 minutos del Palau de la Generalitat a estar en la Generalitat... Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI", ha aseverado, como si no tuviese responsabilidades como president de la Generalitat.

La otra pregunta que más se ha repetido durante las tres horas de interrogatorio ha sido por qué continúa como diputado pese a haber dimitido. Muchos de ellos le acusan de querer mantener el aforamiento para evitar lo máximo posible ser la investigación judicial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.