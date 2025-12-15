La comisión del Congreso sobre la DANA vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón

El jefe de gabinete de Carlos Mazón durante su etapa como president de la Generalitat, José Manuel Cuenca, vuelve a declarar ante la jueza

Los detalles Además, la Mesa también ha acordado volver a llamar a comparecer al exscretario de Emergencias Emilio Argüeso quien está imputado en la causa judicial.

La Comisión de Investigación del Congreso sobre la DANA del 29 de octubre de 2024 ha decidido volver a citar al jefe de Gabinete del expresidente valenciano Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La decisión se tomó tras conocerse mensajes de WhatsApp entre Cuenca y la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, quien se acogió a su derecho a no declarar en su comparecencia. Cuenca, quien ya había comparecido el 1 de diciembre, se responsabilizó de no cancelar una comida de Mazón el día de la DANA y negó haber pedido a Pradas que no molestara al expresidente. Además, surgieron contradicciones sobre su ausencia de Valencia durante la DANA, inicialmente atribuida a motivos personales, pero luego revelada como una cita de partido.

La Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados sobre la trágica DANA del 29 de octubre de 2024 ha acordado este lunes volver a citar como compareciente al jefe de Gabinete del expresidente valenciano Carlos Mazón, José Manuel Cuenca. Junto a él también se cita a comparecer el 20 de enero el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado por la jueza de Catarroja.

En concreto, la Mesa de esta comisión tomó esta decisión tras conocerse los mensajes de WhatsApp entre Cuenca y la exconsellera de Emergencias de la Comunitat Valenciana Salomé Pradas, quien este mismo compareció en el Congreso, aunque se acogió a su derecho a no declarar, pese a que respondió a alguna cuestión.

Cuenca compareció en la comisión de investigación del Congreso el pasado 1 de diciembre y se responsabilizó de la decisión de no cancelar la comida de Mazón con la periodista Maribel Vilaplana el día de la DANA. Además, aseguró que no recuerda "en absoluto" haber tenido una conversación con Pradas para pedirle que no molestara al expresidente valenciano ese día.

Por otro lado, según unos mensajes que Salomé Pradas incorporó a la causa que instruye la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, Cuenca fue quién le trasladó a la ya exconsellera de Emergencias que "nada de confinar", pese a que las calles en parte de la provincia Valencia se encontraban anegadas. Unos mensajes respecto a los que la semana pasada hizo referencia ante la jueza, cuando acudió a declarar como testigo. Allí aseguró que esas conversaciones estaban "descontextualizadas".

No obstante, no sería la única contradicción en la que Cuenca cayó, puesto que a raíz de unos mensajes con la secretaria de Carlos Mazón, Pilar Montes, se ha conocido que el el jefe de gabinete de Mazón se ausentó de Valencia durante la trágica DANA. Si bien en un primer momento, sostuvo que las razones eran de tipo personal, los chats con Montes revelan que se trataba de una cita de "partido".

Precisamente, a esa comida fue acompañado por el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, quien ha comparecido ante la comisión en el Congreso este mismo lunes. Allí, ha asegurado que aquel día apenas habló con el expresident y que no coincidieron en ningún momento. En cambio, ha contado que sí se comunicó con Salomé Pradas y cuando le planteó la posibilidad de confinar a la población, él la remitió a la Abogacía de la Generalitat.

