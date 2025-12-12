La Asociación de Víctimas de la DANA pide la imputación de José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón

¿Qué ha pasado? La mano derecha del expresident le ha exculpado y afirma que Mazón no le dijo que si Pradas quería comunicarse lo hiciera a través de él, cuentan fuentes presentes en su nueva declaración ante la jueza.

La Asociación de Víctimas de la DANA ha solicitado la imputación de José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, tras su declaración ante la jueza de Catarroja. Sin embargo, el fiscal se opone, argumentando que Cuenca no tenía competencias en la emergencia. La jueza Nuria Ruíz Tobarra ha rechazado por ahora la imputación. Cuenca, en su declaración, exculpó a Mazón de la gestión de la DANA y afirmó que los mensajes de WhatsApp con la exconsellera Pradas estaban descontextualizados. Además, Cuenca no estuvo en el Palau durante las riadas, ya que se encontraba en un "tema de partido".

La Asociación de Víctimas de la DANA ha pedido la imputación de José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón y mano derecha del expresident de la Generalitat, tras su nueva declaración ante la jueza de Catarroja que instruye los hechos sucedidos durante el 29 de octubre de 2024. Además, han solicitado que se suspenda la vista.

El fiscal, por su parte, se ha opuesto a la petición porque según parece Cuenca no tenía competencia alguna en la emergencia. Mientras, algunas partes sí se han adherido a la misma con otras mostrando su oposición.

En ese sentido, Nuria Ruíz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja y jueza que instruye la DANA, ha rechazado por el momento la imputación de José Manuel Cuenca.

El jefe de gabinete del expresident, en su nueva declaración a petición de la magistrada, le ha exculpado de la gestión de la DANA. En sus palabras, segun fuentes presenciales en el momento de prestar testimonio, ha negado que fuese Mazón quien dijo que si Pradas quería comunicarse lo hiciera a través de él.

Sobre el confinamiento de la población, algo a lo que hace referencia en los mensajes que la exconsellera aportó a la jueza, Cuenca ha dicho que "están descontextualizados".

Todo, después de los WhatsApp de Pradas con él, en los que se puede leer a Cuenca decir frases como "de confinar nada", o "calma" en los momentos más complicados de las inundaciones del 29 de octubre, que acabaron con la vida de 229 personas en Valencia.

Cuenca, tres horas parado

Además, en mensajes a los que ha tenido acceso laSexta y que están también en manos de la jueza de la DANA, Cuenca afirma que no estuvo en el Palau de la Generalitat en los momentos críticos de las riadas porque había acudido "a un tema de partido".

Pilar Montes, secretaria del expresident, insiste en preguntar a Cuenca si va acompañado, algo que no llega a responder. "Regresaba en un tren que no ha salido. He cogido un taxi", cuenta, algo que cuadra con su primera comparecencia ante la jueza. Además, pide a Montes que no preocupe a su mujer

Cuenca se quedó parado "en el mismo sitio", según contó él mismo, durante otras tres horas más. A las 23:23 horas, Montes pregunta si "ha llegado ya", a lo que Cuenca responde con esa afirmación, a lo que añade: "Pero estoy bien, tranquila. Descansa". "¡¿Pero cómo voy a descansar?!", se preguntó Montes, que solo encuentra dos respuestas más ese 29 de octubre: "Situación controlada" y "paciencia".

