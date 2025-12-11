Pradas advirtió por mensaje a la secretaria de Mazón que había inundaciones y rescates a las 10:15 del día de la DANA

Los detalles Pradas remitió a la secretaria de Mazón, Pilar Montes, un informe en el que se alertaba de la gravedad de la situación en la provincia de Valencia desde primera hora de la mañana. Ese informe acabó en manos de Mazón. "Imprime esto para el president", le pidió Pradas a Montes.

Pilar Montes, secretaria del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, ha entregado a la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, las conversaciones de WhastApp que mantuvo el 29 de octubre de 2024 con el propio Mazón y con la que entonces era su consellera de Emergencias, Salomé Pradas, en relación con la gestión de la DANA.

En esas conversaciones, la propia Pradas advertía a Montes en la mañana del día del temporal de la gravedad de la situación en varios puntos de la provincia. Además, le remitió un informe que señalaba que a las 10:15 horas ya se habían producido importantes inundaciones y rescates. Un informe que, a tenor de las conversaciones entre Montes y Pradas, acabó en manos del propio Carlos Mazón. "Imprime esto al president, porfa", le pidió Pradas a la secretaria.

En ese informe, se advertía de que "se han producido rescates en la zona de la Ribera Alta, mayoritariamente por coches varados o personas que solicitaban ayuda para salir de sus domicilios". "BCV informa que se ha movilizado el helicóptero de rescate para asistir a un camionero en el municipio de Alzira", añadía el documento. A las 10:49, Montes confirmó a Pradas que procedía a entregarle a Carlos Mazón el informe.

El jefe de Gabinete de Mazón, en un "tema de partido"

José Manuel Cuenca no estuvo en el Palau de la Generalitat en las peores horas del día de la DANA porque se ausentó para ir a un "tema de partido". El jefe de gabinete de Carlos Mazón se lo trasladó así a la secretaria de Carlos Mazón, Pilar Montes, el 29 de octubre de 2024.

En los mensajes que se han entregado a la jueza de la DANA a los que ha tenido acceso laSexta observamos cómo Montes pregunta a Cuenca a las 20:01 horas si se encontraba en el Palau de la Generalitat. Recordemos que, en su declaración de finales de noviembre, Cuenca aseguró que se marchó entre las 14:15 y 14:30 horas para irse a comer a Benigànim y Xàtiva por un "asunto personal", con la previsión de llegar sobre las 19:00 horas.

En esa declaración ya aseguró que que intentó volver a Valencia en tren y que finalmente pidió un taxi antes de quedarse atrapado en la carretera. A esa comida fue acompañado por el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, quien sí volvió al Palau.

Volviendo a los mensajes que hemos conocido, vemos cómo Montes pregunta a Cuenca "a qué altura está tirado", a lo que Cuenca contesta que está "a la altura de Carlet". "José, estoy preocupada por ti", confiesa la secretaria del ex president de la Generalitat, a lo que Cuenca responde: "Tranquila. Todo controlado". Es ahí cuando el jefe de gabinete de Mazón asegura que ha acudido a "un tema de partido".

*Noticia en ampliación.