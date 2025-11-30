Pradas desvela que recibió una llamada de Mazón a la misma hora a la que Vilaplana pagó el parking: "Es cuando él se activa"

Salomé Pradas vuelve a negar en Salvados que el ES-Alert tardara de enviarse porque estuviera esperando el visto bueno de Mazón y hace una cronología de las llamadas que hizo al president esa tarde y su actitud en los peores momentos de la DANA.

Es, sin duda, una de las preguntas clave en la investigación de lo que ocurrió la tarde de la DANA y Gonzo no podía dejar pasar la oportunidad de planteársela a Salomé Pradas, exconsellera de justicia e interior de la Generalitat Valenciana, a quien entrevista en este programa de Salvados: "¿El ES-Alert tarda en enviarse porque usted quería informar al presidente Mazón?".

"No", responde ella, tajante, como siempre lo ha hecho hasta ahora cada vez que se le ha planteado esta cuestión. "El ES-Alert siguió el procedimiento que tenía que seguir, debate incluido, gestión del envío, sin esperar a que el señor Mazón atendiese mis llamadas. Además, está constatado, se puede comprobar, lo han dicho los técnicos", insiste. "Además, es que era absurdo. Si no me cogía las llamadas, ¿cómo íbamos a estar esperando allí a una persona que ni siquiera en esos momentos sabía si iba a venir?", pregunta de manera retórica, no sin cierta amargura en la voz.

Sin embargo, hay una llamada que llama la atención de Gonzo y de los investigadores. "¿Para qué llamó a Mazón entonces a las 20:10 h, un minuto antes de que el mensaje llegase a los móviles?", quiere saber el periodista. "Me llama él a mí", le corrige Pradas. Según cuenta, solo se puso en contacto con ella para decirle que estaba llegando a la reunión del Cecopi, ya que ella ya le había informado de que se iba a enviar la alerta a los móviles en su anterior comunicación, a las 19:47 h. Curiosamente, la hora en la que Maribel Vilaplana, la acompañante de Mazón durante esa tarde, sacó su coche del parking, tal y como han desvelado hace tan solo unos días gracias a las últimas investigaciones.

La llamada que activa a Mazón, según Pradas

"Yo me imagino que esa es la llamada, cuando yo le informo de que la situación es muy grave y que se va a enviar ese mensaje, ese ES-Alert. Creo que él se activa ahí porque después hay unas llamadas a personal de su gabinete y de protocolo", explica la exconsellera. "A las 19:47 h es cuando interpreta que Mazón empieza a actuar conforme a lo que estaba sucediendo esa tarde en Valencia", se cerciora Gonzo.

Pradas asiente. "Yo entiendo que es en ese momento. 19:47 h", insiste. En ese momento, ni siquiera le dijo si iba a acudir a la reunión. "Ahí es cuando le informo de que la situación está muy mal y ahí es donde creo que él reacciona", asegura. Volvió a ponerse en contacto con ella unos 20 minutos después, la famosa llamada de las 20:10 h. "Cuando debía estar en el vehículo camino al Cecopi es cuando me llama para informarme de que estaba viniendo al Cecopi. Después recibo otra a las 20:18 donde me dice que ya está llegando, que dónde va", añade.

Gonzo no sale de su asombro ante este último detalle que acaba de revelar Pradas. "¿Cómo que dónde va?", pregunta. Al parecer, ella tuvo que explicarle cómo llegar hasta el edificio donde estaba celebrándose la reunión del Cecopi. "Hasta le tuvo que decir cómo llegar a la sala de reuniones del Cecopi", recalca el entrevistador.

