Unos efusivos Ayuso y Feijóo muestran sintonía mutua ante Sánchez como frente común

¿Qué han dicho? La presidenta madrileña ha hecho un llamamiento a su formación durante la cena de Navidad del PP de Madrid de no ser "tibios" ante el Gobierno central. Feijóo, por su parte, ha llamado cínico al presidente.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha arropado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la cena de Navidad del PP madrileño. En este sentido, el líder 'popular' ha coincidido con ella en que el Gobierno utiliza "todo el aparato del Estado para derribarla".

"¿Y sabéis por qué no son capaces? Porque nosotros ganamos en democracia y ganamos en argumentos", ha asegurado ante centenares de militantes formación. Asimismo, Feijóo ha considerado que "cada ataque" del Gobierno a Ayuso "no hace más que confirmar" que "están muy frustrados" porque Madrid "funciona, compite y lidera" y el PP es "un partido muy sólido, muy unido y muy fuerte". "Y ellos, con todo el aparato del Estado, no son capaces de doblegar ni a la presidenta ni al partido en Madrid", ha apuntalado.

El 'popular' también ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a los numerosos casos de presunt acoso sexual surgidos en las filas socialistas. Por ello, Feijóo ha tachado al también secretario genral del PSOE de"cínico" por presumir de su respuesta ante los casos de presunto acoso sexual del PSOE, cuando en su partido "han protegido más a sus babosos que a las mujeres".

Quien también ha intervenido en la celebración ha sido Díaz Ayuso quien ha exigido contundencia a su partido. A sus ojos, y según ha asegurado ante centenares de personas, ante "todo lo que ocurre en España" no pueden ser "tibios", sino que deben hacer una política "apasionada". Incluso, ha recalcado que "es el momento de quemarse".

De esta manera, la baronesa 'popular' ha animado al partido a "lanzarse a la piscina" y "decir las cosas como son", así como a "denunciar" aquello que "aparta de las democracias" a España. "Eso ha sido siempre la personalidad y una seña de identidad del PP de Madrid; por eso somos más importantes que nunca, porque esto caerá en cualquier momento, y nosotros tenemos un programa pensado para España", ha subrayado la presidenta.

Díaz Ayuso ha cargado contra el "proyecto totalitario" que, a su juicio, encarna el presidente del Gobierno, que según ella tiene "la mentira como forma" de actuar. También ha declarado que la "mafia" de Sánchez llegó al poder "mintiendo" para expulsar al Gobierno de Mariano Rajoy, y que quiere "transformar el país" a su manera, incluyendo el ceder ante sus socios hasta "que llegue un momento en el que no quede rastro de lo español en regiones enteras".

A su vez, ha expresado su preocupación por la "herencia" que recibirá el PP, y ha hecho hincapié en la necesidad de que el partido gobierne en solitario: "Cuando estamos en coaliciones que lo único que hacen es chantajear, es imposible", ha lamentado la presidenta madrileña.

No obstante, le ha asegurado a Núñez Feijóo que el PP de Madrid está "en plena forma" y esperando el momento de activarse ante unas elecciones generales, que en su opinión pueden llegar en cualquier momento, pues el "desgobierno" de Sánchez "va a implosionar en cualquier momento".

Ademñas, ha aprovechado para pedir el voto al PP en Extremadura, donde se celebran elecciones autonómicas este fin de semana, y donde ha augurado una mayoría absoluta para María Guardiola. En un guiño al 'cinturón rojo' de Madrid, donde se ha celebrado la cena, Díaz Ayuso ha censurado que haya quienes "tomen el pelo" a la "gente currante" y les hagan "perder el tiempo con discursos vacíos, de populacho".

