Pradas desvela que el día de la DANA recibió la orden de no molestar a Mazón sobre las 14:00: "Me la salté"

Según cuenta la exconsellera en esta entrevista que se emitirá este domingo a las 21:35 en laSexta, la directriz la recibió sobre las dos de la tarde por parte del jefe de gabinete de Mazón.

La que fuera consellera de Interior en la Comunitat Valenciana en uno de los peores días de la región, Salomé Pradas, ha desvelado haber recibido órdenes expresas para no molestar al que era president en aquel entonces, Carlos Mazón, aquella trágica jornada que se saldó con 229 víctimas mortales.

Según ha explicado para el programa Salvados, se trata de unas órdenes que recibió sobre las 14:00 del 29 de octubre de 2024 por parte del jefe de gabinete y compañero de piso de Mazón. Cabe recordar que el entonces president se encontraba en el restaurante 'El Ventorro' junto a la periodista Maribel Vilaplana.

Unas directrices que, sin embargo, Pradas desobedeció: "¿Cómo no iba a tener que conocer el president de la Generalitat lo que estaba pasando en una comarca de nuestro territorio?", se pregunta ante Gonzo. En ese sentido, subraya que "por responsabilidad" se saltó la orden: "A veces soy un poco inconformista con lo que me plantean y yo, directamente, llamo al president", ha explicado en un nuevo programa de Salvados que se emitirá este domingo en laSexta. En ella, la exconsellera también confiesa que ha llegado el momento de hablar.

Precisamente, asegura estar harta de que la gente hable de ella de forma injusta, pues "esa imagen que se ha dado (...) de ignorante, de pasiva o de caótica (...) es injusta". Incluso, subraya entre lágrimas que quienes la conocen saben que hizo "todo lo posible por ayudar".

Por otro lado, Pradas también cuenta que no pudo informar a Mazón ni del contenido del envío del ES-Alert ni de la decisión de mandar la alerta a los móviles de los ciudadanos porque "no le cogía el teléfono". De hecho, asegura que la intención era la de "informarle, sobre todo por la presa de Forata y por la decisión de lanzar" el aviso, pero no para "pedir ni opinión ni valoración".

En otra parte del programa, Pradas relata recibir más tarde "la llamada del president" en la que ella, precisamente, le informa "de la dificultad de acceder a Utiel y Requena". Preguntada por Gonzo sobre "qué le dijo" el ya expresident, Pradas responde: "Que le siguiera informando". En ningún momento le dice dónde estaba ni muestra preocupación.

Todas estas declaraciones corresponden al programa de Salvados que se emitirá este domingo 30 de noviembre a las 21:35 en laSexta.

