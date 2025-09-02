La jueza de la DANA denuncia una "campaña difamatoria" por parte de la defensa de Argüeso: "Destila un machismo atroz"

El contexto La defensa del ex alto cargo de Emergencias, investigado por la gestión de la catástrofe, intentó hacer ver que el marido de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, también juez, estaba interfiriendo en las investigaciones.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la gestión de la DANA, denuncia una "campaña difamatoria" por parte de la defensa de Emilio Argüeso, uno de los ex altos cargos investigados. En un auto, Ruiz Tobarra critica la defensa "burda y desnortada" de Argüeso, acusándola de "machismo atroz" al insinuar que su marido, también magistrado, influye en sus decisiones. El abogado de Argüeso cuestionó la supuesta participación del esposo en el caso, pero fuentes presentes en los interrogatorios aseguran que solo la acompañó hasta la sala de vistas. La jueza denuncia intentos de apartarla del caso y destaca la difusión de informaciones difamatorias y machistas, que han resultado en insultos y amenazas hacia ella y su marido.

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, denuncia una "campaña difamatoria" contra ella por parte de la defensa de uno de los ex altos cargos investigados en la causa, Emilio Argüeso. En un auto al que ha tenido acceso laSexta, la magistrada carga contra su "burda" y "desnortada" línea de defensa, atribuyéndole un "machismo atroz" por intentar dar la impresión de que no dirige su propia investigación, sino que es su marido, también juez, quien toma las decisiones.

El abogado de Argüeso -que era el secretario autonómico de Emergencias cuando ocurrió la catástrofe-, había preguntado "en cuántos interrogatorios de esta causa" había participado el marido de Ruiz Tobarra, "si es que lo había hecho". Preguntó incluso si había participado en la redacción de resoluciones y si constaba en los autos algún tipo de "autorización o habilitación que le permitieran actuar" en el juzgado. Solicitaba incluso repetir las declaraciones de dos testigos al entender que el marido de la jueza estuvo presente.

Fuentes presentes en esos interrogatorios consultadas por esta cadena, sin embargo, dejan claro que la pareja de la jueza, Jorge Martínez, que se desempeña también como magistrado en los Juzgados de Valencia, simplemente se había limitado a acompañarla hasta la sala de vistas y, como mucho, a llevarle el maletín. La defensa, sin embargo, deslizaba así la sospecha, atribuyéndole al marido la responsabilidad de las decisiones de la jueza Ruiz Tobarra, que es quien dirige el procedimiento.

Ahora, la magistrada señala en su auto que, aunque la petición del abogado "pudiera parecer responder a una defensa desnortada, no es sino el enésimo capítulo en una estrategia de defensa que de forma burda pretende apartar a esta juez del procedimiento". Denuncia así varios intentos de sacarla del caso y recuerda que "los jueces no se eligen por las partes".

"A través de quejas ante el CGPJ, denuncias y querellas, se repite y publicitan informaciones que no son sino parte de una campaña difamatoria y que destilan un machismo atroz", denuncia la jueza. "Sucesivas informaciones periodísticas me han denigrado como juez y como mujer. Dichos artículos albergan, en el apartado destinado a comentarios, un discurso de odio que incluye insultos y amenazas hacia esta Juez de Instrucción y hacia mi marido", advierte a su vez.

Conscientes de esa campaña de difamación, familiares de víctimas de la DANA se acercaron este mismo lunes al juzgado para recibir a la magistrada, que volvía de vacaciones. Algunos de los carteles que portaban rezaban: "Bienvenida a su casa, señoría".