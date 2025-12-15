Cinco casos de presunto acoso sexual en el PSOE frente a un Sánchez que dice sentirse respaldado y sin rastro de autocrítica

Sí, pero... El primero fue el de Francisco Salazar por el supuesto acoso a varias mujeres en Moncloa, que provocó el cese de su mano derecha, Antonio Hernández. El último posible caso que se ha conocido es el del alcalde de Almussafes, en Valencia, suspendido de militancia a raíz de una denuncia que lo situarían como el frente abierto número seis.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) enfrenta una crisis interna debido a varios casos de acoso sexual vinculados al movimiento 'Me Too'. Entre los implicados están Francisco Salazar, Antonio Navarro, y Francisco Luis Fernández Rodríguez, entre otros. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha abordado el tema, reconociendo errores iniciales en la gestión de estos casos, pero defendiendo la respuesta del partido como "contundente" y "rápida". Sánchez destacó la creación de un protocolo para proteger y resolver denuncias de acoso dentro del partido. A pesar de las críticas, el líder socialista insistió en que las conductas machistas, no las denuncias, debilitan al PSOE.

Uno de los grandes asuntos que desangra al Partido Socialista es el 'Me too'. El PSOE tiene al menos cinco casos abiertos. El primero fue el de Francisco Salazar por el supuesto acoso a varias mujeres en Moncloa. Esto provocó un cese posterior, el de su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández.

El último posible caso que se ha conocido es el del alcalde de Almussafes, en Valencia, suspendido de militancia a raíz de una denuncia. Igual que el secretario general del PSOE de Torremolinos, (Málaga), Antonio Navarro, o el alcalde Belalcázar, en Córdoba, Francisco Luis Fernández Rodríguez.

El PSOE, además, ha abierto un expediente a Javier Izquierdo, miembro de la ejecutiva socialista federal y exsenador por Valladolid. Y a José Tomé, que dimitió a medias: ha dejado la Presidencia de la Diputación de Lugo pero sigue de alcalde de Monforte de Lemos.

El PSdGa, los socialistas gallegos, están viviendo horas críticas en estos instantes. Hay una rebelión tras la dimisión de la secretaria de Igualdad, Silvia Fraga. "Echo de menos que mis compañeros salgan a hablar, compañeros hombre, con cargos políticos importantes, con cargos orgánicos relevantes. ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres feministas?", ha dicho la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, este lunes.

Sobre este 'Me Too' se ha pronunciado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una charla con los periodistas en la copa de Navidad de Moncloa. "Un error sí, dos no", ha dicho Sánchez, quien ha agregado que no sabe si van a salir más casos pero que lo que sí sabe es cómo va a actuar, que él cometió un error pero que desde luego no va a cometer dos.

Sánchez ha achacado así la falta de diligencia a la hora de investigar el caso Salazar a la falta de recursos humanos en Ferraz y ha asegurado que los trabajadores están muy volcados en contestar a los requerimientos judiciales respecto a las cuentas del Psoe Y QUE ÉL no se siente cuestionados por los dirigentes del Partido Socialista y que él se siente muy respaldado por la militancia.

Lejos de hacer algún tipo de autocrítica, Sánchez ha decidido este lunes presumir y sacar pecho de las gestión del PSOE ante las denuncias de acoso sexual dentro del partido. "Ser feminista no te hace infalible", ha dicho, y ha asegurado que la respuesta fue "contundente" y "rápida".

"El PSOE ha sido el primero en poner en pie un protocolo que lo que está haciendo es dar cobertura, proteger y resolver de manera contundente y rápida los casos de presunto supuesto acoso sexual. Si las mujeres hoy dentro del PSOE lo que están haciendo es denunciar estos casos es porque se les ha habilitado ese canal", ha apuntado el líder socialista esta mañana.

Así, ha señalado que, en el caso Salazar, tomaron "medidas el mismo día". "Hubo un fallo en una de las dos denuncias. Se corrigió y se ha actuado", se ha limitado a decir. "Lo que debilita al PSOE no son las denuncias, son las conductas machistas. Y, por tanto, al actuar con contundencia, lo que hacemos es fortalecer a mi organización y hacer mejor a mi partido", ha añadido Sánchez, quien ha aprovechado para señalar a "la derecha y la ultraderecha" por no tener protocolos antiacoso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.