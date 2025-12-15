Ahora

Tenso momento

Pradas, tras su rifirrafe con Rufián, al que ha llamado "machista": "Ha puesto en mi boca palabras que no son mías"

El contexto Pradas ha terminado entre lágrimas en la comisión en el Congreso después de que Rufián le acusase de "no tener corazón" y le enseñase un trozo de la cuerda que una niña fallecida utilizó para intentar salvarse de la riada.

Salomé Pradas, sobre Rufián
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Salomé Pradas ha vivido un tenso momento en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso con Gabriel Rufián. La exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha terminado entre lágrimas después de que el portavoz de Esquerra Republicana le enseñase un trozo de la cuerda que una niña fallecida utilizó para intentar salvarse de la riada y le acusase de "no tener corazón".

Un momento sobre el que se ha pronunciado en Al Rojo Vivo. La exconsellera ha confesado que no le sorprende la actuación de Rufián porque "ya conocemos sus intervenciones", señalando que algunos comportamientos "sobraban".

"Ha puesto en mi boca palabras que no son mías", ha destacado, señalando que por ese motivo ha decidido llamarle "machista" y "paternalista".

Pradas ha aprovechado para defender que es de las pocas personas que "ha dado la cara" desde un primer momento, indicando que hoy también lo ha hecho al entregar una serie de consideraciones a pesar de que su estrategia era no responder a ninguna pregunta que le hicieran.

Una sesión en la que ha reconocido que se han vivido momentos que cree que se deberían intentar evitar en este tipo de comisiones, donde "el respeto y el intento de buscar soluciones debería primar". por delante de otras muchas cosas.

"Para mí, lo duro es acordarme todos los días de las víctimas", ha reconocido, dejando claro que le parece que la actitud de algún diputado "sobraba". "Lo que más debe ayudar a las víctimas es hacer propuestas", ha defendido.

"Me he enfadado porque no puede ser que se pongan palabras en tu boca que no has dicho o consideraciones que no han ocurrido", ha reiterado, destacando que esto es lo que ha hecho que al final decida hacer algunas declaraciones a pesar de que su intención era no hablar.

Por último, ha recalcado que ella "persigue la verdad", indicando que va a estar la lado de las víctimas. "Me van a tener con ellas", ha insistido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Balance político de 2025 | Sánchez intenta dar carpetazo a la crisis por corrupción y acoso sexual señalando a la derecha: "No vamos a aceptar lecciones"
  2. Así ha sido la comparecencia de Salomé Pradas en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados
  3. Alvise Pérez habría pagado 13.140 euros a Vito Quiles en plena gira del agitador ultra por las universidades públicas
  4. Sánchez anuncia un abono único de transportes con tarifa plana para todo el país: "Costará 60 euros al mes para adultos y 30 para jóvenes"
  5. Última hora de la borrasca Emilia | La borrasca Emilia deja rescates, calles anegadas en Orihuela y Totana y alerta de la CHE por el riesgo de crecidas
  6. Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y a su mujer en su casa de Los Ángeles tras ser apuñalados