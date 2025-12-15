Pradas, tras su rifirrafe con Rufián, al que ha llamado "machista": "Ha puesto en mi boca palabras que no son mías"

El contexto Pradas ha terminado entre lágrimas en la comisión en el Congreso después de que Rufián le acusase de "no tener corazón" y le enseñase un trozo de la cuerda que una niña fallecida utilizó para intentar salvarse de la riada.

Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, vivió un tenso enfrentamiento en la comisión de investigación de la DANA con Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana. Rufián mostró un trozo de cuerda utilizada por una niña fallecida en la riada, provocando lágrimas en Pradas. En Al Rojo Vivo, Pradas criticó a Rufián, llamándolo "machista" y "paternalista", y afirmó que puso palabras en su boca que no eran suyas. Aseguró ser de las pocas que ha dado la cara desde el inicio y subrayó la importancia de buscar soluciones y respetar a las víctimas, comprometiéndose a estar a su lado.

Salomé Pradas ha vivido un tenso momento en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso con Gabriel Rufián. La exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha terminado entre lágrimas después de que el portavoz de Esquerra Republicana le enseñase un trozo de la cuerda que una niña fallecida utilizó para intentar salvarse de la riada y le acusase de "no tener corazón".

Un momento sobre el que se ha pronunciado en Al Rojo Vivo. La exconsellera ha confesado que no le sorprende la actuación de Rufián porque "ya conocemos sus intervenciones", señalando que algunos comportamientos "sobraban".

"Ha puesto en mi boca palabras que no son mías", ha destacado, señalando que por ese motivo ha decidido llamarle "machista" y "paternalista".

Pradas ha aprovechado para defender que es de las pocas personas que "ha dado la cara" desde un primer momento, indicando que hoy también lo ha hecho al entregar una serie de consideraciones a pesar de que su estrategia era no responder a ninguna pregunta que le hicieran.

Una sesión en la que ha reconocido que se han vivido momentos que cree que se deberían intentar evitar en este tipo de comisiones, donde "el respeto y el intento de buscar soluciones debería primar". por delante de otras muchas cosas.

"Para mí, lo duro es acordarme todos los días de las víctimas", ha reconocido, dejando claro que le parece que la actitud de algún diputado "sobraba". "Lo que más debe ayudar a las víctimas es hacer propuestas", ha defendido.

"Me he enfadado porque no puede ser que se pongan palabras en tu boca que no has dicho o consideraciones que no han ocurrido", ha reiterado, destacando que esto es lo que ha hecho que al final decida hacer algunas declaraciones a pesar de que su intención era no hablar.

Por último, ha recalcado que ella "persigue la verdad", indicando que va a estar la lado de las víctimas. "Me van a tener con ellas", ha insistido.

