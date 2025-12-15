Una lista llamadas, chats con Mazón y la redirección a Pradas a la Abogacía para confinar: la comparecencia del exsecretario de Presidencia de la Generalitat

Cayetano García Ramírez, secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat Valenciana, comparece en la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA del 29 de octubre de 2024.

El exsecretario autonómico de Presidencia de la Generalitat Valenciana y ahora secretario de Economía, Cayetano García, ha asegurado este lunes que redirigió a la consellera de Emergencias durante la DANA, Salomé Pradas, a la Abogacía del Gobierno valenciano cuando le planteó a las 19:36 la posibilidad de confinar la provincia de Valencia.

Así lo ha afirmado en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, donde ha presentado su registro de llamadas y ha compartido algunos de sus mensajes de Whatsapp con el entonces president Carlos Mazón durante la fatídica jornada.

En este sentido, García, que se dedicaba al "asesoramiento de impulso en acciones políticas del Consell y a la coordinación legislativa", ha detallado su jornada, al tiempo que ha señalado que no participó de las decisiones del CECOPI.

Asimismo, el único miembro del núcleo duro del expresident Mazón que continúa en el Consell ha expliucado, en su primera intervención pública desde la DANA, que llegó al Palau de la Generalitat sobre las 16:30, justo después de volver de Xàtiva, a donde llevó al jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, en su coche. Según explicó, Cuenca se puso a trabajar en ese momento en un decreto de ayudas para Utiel similar al de los incendios de Campanar, vista la situación.

Entonces, García habló por teléfono con Pradas en dos ocasiones, según ha aclarado en la Cámara Baja ante las preguntas de Àgueda Micó, de Compromís, y de Mikel Otero, de Bildu. En la segunda llamada, a las 19:36 horas, Pradas le avisó de la posible situación de rotura de la presa Forata y le pidió consejo para confinar a la población.

El asesor de Mazón le redirigió a la Abogacía de la Generalitat y se puso en contacto con este organismo a las 19:44 para que estuviesen prevenidos. A las 19: 55, se puso en contacto con la Subsecretaría del DOGV "por si hubiera que adoptar algún tipo de resolución". No le consta si Pradas o su equipo acabó dirigiéndose o no a la Abogacía, ni si hay un informe al respecto.

Preguntado entonces por el diputado de Sumar Alberto Ibáñez por una tercera llamada de Pradas a las 20:24 horas, García ha asegurado que es "la primera conciencia" que tiene al respecto y ha apuntado que no aparece en el registro de llamadas entregado. A esa hora, volvió a hablar con el abogado de la Generalitat, aunque no concretó para qué.

Los mensajes con Mazón

En lo que se refiere a Mazón, ha aseverado que no tuvo "ninguna comunicación telefónica". Sí habló con él por WhatsApp a las 19:20 para compartir un borrador de medidas de apoyo a Utiel que tenían "preparadas" para aprobar en un Consell extraordinario, con varios "esquemas".

En el chat, ya hablaba de "un montón de afectados", de necesidad de pedir "la declaración de zona catastrófica" y la posibilidad de establecer "un servicio de reubicación de personas dependientes". El diputado socialista Víctor Camino, que protagonizó un interrogatorio muy bronco y con numerosos ataques cruzados con el parlamentario de Vox Ignacio Gil Lázaro, solicitó a García que leyera la respuesta de Mazón.

Y García, con la supervisión de la presidenta de la comisión, ha aceptado y desvelado que el presidente valenciano le contestó a las 20:13, dos minutos después de que el 112 mandara el mensaje de ES-Alert, que estaba "bien preparado". "Luego lo vemos", apostilló.

García le trasladó acto seguido que había llegado una alerta a los móviles y Mazón le confirmó con un escueto "sí". La conversación termina con el entonces secretario autonómico de Presidencia preguntándole si necesitaba que fuera algún sitio, pero Mazón declinó su oferta con un "no".

Según García, esta fue la única comunicación que mantuvieron en todo el día. No coincidieron en el Palau, ya que asegura que abandonó la sede del Gobierno valenciano a las 18:00 horas. Tampoco "sabía dónde estaba el presidente de la Generalitat, ni ese ni ningún otro día" porque no es "su jefe de gabinete". "A mí me convocan a reuniones y acudo", ha añadido tras remarcar que desconocía que estuviera comiendo con la periodista Maribel Vilaplana.

De esta manera, García ha concluido que él ejerció sus funciones "autónomamente y sin ninguna directriz", y se mostró "orgulloso" de su "labor". No obstante, ha pedido "disculpas" a todas las víctimas por las consecuencias negativas que su gestión haya podido tener sobre sus vidas.