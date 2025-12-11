La contradicción del jefe de gabinete de Mazón: se ausentó el día de la DANA por un "tema de partido" y a la jueza le dijo que eran "asuntos personales"

Entre líneas José Manuel Cuenca estuvo más de tres horas parado en la carretera cuando intentaba volver al Palau después de haber estado ausente en las peores horas de la DANA.

Cada nuevo dato que se va conociendo sobre lo que ocurrió el día de la DANA destapa contradicciones en los primeros relatos que han ido ofreciendo los principales encargados de gestionar la emergencia que acabó con 230 muertos en Valencia. La última, la razón por la que el jefe de gabinete de Mazón se ausentó del Palau aquel día.

Este jueves, la exsecretaria de Carlos Mazón, Pilar Montes, ha entregado a la jueza de Catarroja los mensajes de las conversaciones que mantuvo por WhatsApp el 29 de octubre de 2024, relativas a la emergencia. Una de las personas con las que habló Montes fue el jefe de gabinete y compañero de piso del ahora expresident de la Generalitat, José Manuel Cuenca.

A las 20:01 horas, Montes le preguntó si estaba en el Palau de la Generalitat, pero él le contestó que estaba "tirado" en la carretera "a la altura de Carlet". Más tarde, le explicó que volvía de "un tema de partido" y que el plan era hacerlo en tren, pero que finalmente no haía salido. Cuenca acabó cogiendo un taxi, pero cerca de las 23:30 horas, seguía hablando con Montes y le dijo que seguía parado en el mismo sitio.

La cuestión clave es que en su declaración en noviembre, Cuenca afirmó que se marchó entre las 14:15 y 14:30 horas para irse a comer a Benigànim y Xàtiva por un "asunto personal", con la previsión de llegar sobre las 19:00 horas. Una versión completamente contraria a lo que le contó a Montes aquel día.

Otro elemento que ha salido a relucir con estos mensajes, es que Salomé Pradas, entonces consellera de Interior y Emergencias, envió a las 10:45 horas un informe a Montes en el que ya se hablaba de rescates. Se advertía de que a las 10:15 horas ya había gente atrapada en sus coches o sus casas en la zona de la Ribera Alta.

Pradas le pidió a Montes que imprimiese el documento a Mazón. Cabe recordar que esa mañana Mazón acudió a un acto tras presidir el Pleno del Consell, pero que a las 11:47 horas compareció ante los medios en el Palau de la Generalitat para informar sobre la situación del temporal.

No fue hasta pasadas las 14:00 horas cuando se fue a su comida con Maribel Vilaplana a 'El Ventorro', que le mantuvo ocupado hasta que a las 20:28 horas apareció en el CECOPI.

Cambio de tono en el PP

En medio de estas nuevas informaciones, Juanfran Pérez Llorca ha endurecido el tono contra su predecesor. Aunque le ha respaldado durante más de un año, este jueves ha afirmado que Carlos Mazón dimitió por su "falta de claridad".

"Yo creo que siempre hay que decir la verdad. Pero en casos de crisis, sobre todo, hay que decir la verdad", ha asegurado el actual president en una entrevista en 'Cope'.

El motivo que parece haber provocado este cambio de opinión tan repentino, podría ser la presión desde Génova de Alberto Núñez Feijóo. El periodista de 'elDiario.es', José Enrique Monrosi, ha comentado en Al Rojo Vivo que "Feijóo le ha dicho claramente a Pérez Llorca que si quiere estar en la carrera para ser candidato del PP en la Comunidad Valenciana, tiene que romper con Mazón, y establecer un círculo de seguridad".

