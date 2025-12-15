De la cobra de Rufián a las lágrimas y los reproches por proteger a Mazón: Pradas se defiende en el Congreso con una declaración muy medida

Los detalles Salomé Pradas se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación de la DANA, aunque sí ha asegurado que estuvo "al pie del cañón" el día de la tragedia.

Salomé Pradas compareció en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados, donde se acogió a su derecho a no declarar, generando momentos de tensión y emoción. Desde el inicio, se percibía que su intervención sería complicada, especialmente tras un incómodo saludo con Gabriel Rufián. Este fue uno de los más críticos, entregándole un trozo de cuerda relacionado con una tragedia y acusándola de inacción. Pradas defendió su actuación durante la emergencia, admitiendo fallos, pero manteniendo que estuvo al pie del cañón. Pese a las críticas, insistió en que las víctimas están en el centro de sus preocupaciones.

Salomé Pradas ha comparecido este lunes en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados. Una cita muy esperada al tratarse de quien estuvo al frente de la emergencia durante gran parte del día. Aunque se ha acogido a su derecho a no declarar, su intervención no ha estado exenta de tensión con los diputados y momentos en los que estaba visiblemente emocionada.

Desde su llegada a la comisión se podía prever que la declaración no iba a ser precisamente un paseo. Antes de que empezara la sesión se ha acercado a saludar a Rufián, que le ha dado la mano cordialmente. Sin embargo, cuando ella ha intentado darle dos besos, él se ha echado para atrás y la ha apartado. Básicamente, le ha hecho "una cobra". Un gesto incómodo que ya anticipaba la tensión entre ambos.

Como ocurrió en la comparecencia de Carlos Mazón, el portavoz de Esquerra Republicana ha sido de los más inquisitivos con Pradas. Le ha dado un trozo de cuerda que agarró una niña para evitar ser arrastrada por el agua y que acabó ahogada, provocando las lágrimas de la exconsellera de Emergencias.

"Se la voy a dar a ver si hace el favor de responder a nuestras preguntas porque esa niña murió a las 21:00 horas de la noche aproximadamente. Si el máximo responsable de ese gobierno hubiera estado donde tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer... Y seguramente si usted no hubiera esperado, porque creo que su gran pecado es ese, hubiera esperado a esta persona, seguramente esta niña estaría viva", le ha increpado Rufián.

Pese a la presión de la comisión, Pradas ha mantenido el guion, evitando responder y, cuando hablaba, midiendo cada una de sus palabras.

Discusión con Rufián

Solo en algunos momentos concretos, Rufián ha conseguido sacarla de esa estrategia, haciéndola enfadar. Por ejemplo, el diputado catalán ha afirmado que "la humillación es que esta persona se siente aquí y ni nos mire a la cara", a lo que ella ha saltado, exigiéndole respeto.

"Tengo un nombre. Si me puede llamar señora Pradas se lo agradecería. No soy una persona como me está llamando, de una forma absolutamente machista", le ha reprochado.

También se ha ofendido cuando él la ha acusado de mentir. "Aparte de no ser tan paternalista, le pido que sea riguroso", le ha demandado. Por su parte, Rufián no se ha echado para atrás y le ha espetado que le dejase de llamar machista por decirle que miente "porque la jueza de Instrucción dice que miente".

Pradas ha aprovechado entonces para defenderse, recalcando que ella "estuvo al pie del cañón desde el primer momento hasta el último día en el que la cesaron". "Es innegable que debemos reconocer fallos. Y lo admito de antes del 29 de octubre y el día propio del 29 de octubre", ha reconocido.

Reproches de los diputados

Estas escasas justificaciones no han sido suficientes para los miembros de la comisión, que la han acusado de seguir protegiendo a Mazón. "¿De verdad se va a comer este marrón sola? Seguramente cuando esté a punto de entrar en la cárcel, se acordará de este día y dirá: 'Quizás pude hacer y decir mucho más", ha planteado Rufián.

Idoia Sagastizabal, del PNV, ha considerado que lo de Pradas es "una falta de empatía", mientras que Mikel Otero le ha asegurado que "tenía usted una oportunidad de oro". Por su parte, la portavoz de Compromís, Águeda Micó, le ha reprochado que "con esta actitud está salvando al que estaba comiendo en 'El Ventorro".

A la salida de la comisión, Pradas ha hablado en Al Rojo Vivo y ha insistido en que ha dicho la verdad: "Salomé Pradas siempre ha contado lo que vivió ese día", ha sostenido.

Además, ha asegurado que las víctimas de aquel 29 de octubre de 2024 "deben estar en el centro de todas las decisiones y están en el centro de mi vida". "Se lo aseguro, día a día", ha reiterado.

"Yo solo les puedo decir a las víctimas, a Rosa, a Dolores, a absolutamente todos los familiares, que yo he contado lo que viví aquel día. Aquel en el que estuve al pie del cañón. Mi principal error fue el no haberle pedido al president de todos los valencianos estar en el CECOPI. Que espero que algún día cuente qué es lo que estaba haciendo en cada momento ese día. Que yo sí que estaba donde tenía que estar", ha sentenciado.

