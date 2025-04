ÚLTIMA HORA | Apagón masivo en España y Portugal: la luz podría tardar de 6 a 10 horas en restablecerse

Euskadi vuelve paulatinamente a la normalidad tras el apagón general del suministro eléctrico que ha dejado sin luz a comercios, empresas y viviendas. Los agentes de la Policía Municipal ha tenido que salir a las calles a dirigir el tráfico al no funcionar los semáforos. Sobre las dos menos cuarto de la tarde ha comenzado poco poco a volver la electricidad a los municipios de la Comunidad Autónoma Vasca, que desde pasadas las 12:30h del mediodía se había quedado sin luz.

"Debido al apagón, les pedimos que eviten circular en la medida de lo posible. La falta de suministro eléctrico no permite el funcionamiento de semáforos o paneles de señalización. Eviten desplazarse en la medida de lo posible y mucha precaución en la carretera", ha sido el mensaje publicado a través de su cuenta de X.

Desde Canarias confirman que el apagón parece no haber afectado, por lo que no tiene problemas de electricidad, mientras que en Francia parece que tampoco está afectando.

Desde Catarroja, el apagón deja además problemas de conexión

En Catarroja también ha pillado "por sorpresa" el apagón total que se ha registrado este lunes en España y Portugal. "Muy complicado sacar las comandas, no funciona la freidora, no tenemos luz... en un par de días se irá todo a la basura si no lo usamos", dicen algunos de los trabajadores. Con problemas de conexión a internet, además, es muy complicado acceder a información en esta zona.