El emotivo gesto de Alcaraz a Zverev después de la semifinal de Cincinnati: "Contento por la final pero..."

El murciano superó en una prueba complicada al número 3 del mundo, para meterse en la final del Masters 1000 de Cincinnati pero, al terminar el partido, se acordó de su rival.

Carlos Alcarazestá en la final del Masters 1000 de Cincinnati después de imponerse en la semifinal a Alexander Zverev por 6-4 y 6-3. El murciano consiguió llevarse una primera manga muy igualada en la que tuvo que salvar tres bolas de breakconsecutivas y ganar cinco puntos seguidos para mantener el servicio justo antes de conseguir la única rotura que definiría el set.

El 1-0 en el marcador fue demasiado para un Zverev que estaba compitiendo a gran nivel pero veía como los problemas físicos empezaban a mermar su rendimiento durante el desarrollo de la segunda manga.

Las altas temperaturas y el ritmo del partido terminaron por obligar a 'Sascha' a solicitar atención médica y el número 3 del mundo comunicó a los doctores que se sentía muy mareado.

Esta pausa se produjo con 1-2 en el marcador a favor del tenista alemán. Sin embargo tras la reanudación del partido Zverev mostró muchas dificultades para competir al nivel que exigía Alcaraz y el murciano terminó llevándose el set (6-3) y, consecuentemente, el partido.

Al finalizar la semifinal, Carlos, consciente de que el estado físico de Alexander le había mermado en la segunda manga, dejó un mensaje para el alemán: "Contento por la final pero triste por Sascha. Le deseo lo mejor".

El murciano dejó el mensaje en la habitual firma de la cámara ,espacio que ya había aprovechado después de los cuartos de final para enviar otra nota: "Máxima potencia".