El tenso encuentro entre Marc Máquez y Valentino Rossi en el 'pit lane': "Iba..."

El relato de la rivalidad entre dos de los mejores pilotos de la historia vivió un nuevo episodio en el regreso de la MotoGP tras el parón de verano.

Marc Márquez ha regresado del parón de verano de MotoGP con la consecución de un nueva victoria, la primera en el Red Bull Ring. El ilerdense consiguió imponerse a su hermano Álex, que firmó un gran desempeño, en la carrera corta y ha repetido resultado en la carrera del domingo.

Sin embargo, ha sido fuera de la pista, en el 'pitlane', donde el de Cervera ha protagonizado una de las imágenes más mediáticas de la jornada. Allí, el piloto español se encontró (el pasado sábado) con Valentino Rossien un cruce de caminos donde Marc mantuvo la cabeza agachada y la mirada escondida detrás de sus gafas de sol. El italiano, por su parte, mantuvo la sonrisa hasta cruzarse con la cámara que inmortalizaba el momento.

Más tarde, sobre instante era preguntado Márquez que explicaba la secuencia en declaraciones recogidas por 'Motosan': "No lo he visto, te lo prometo. Iba centrado en lo mío, seguramente caminando, mirando al suelo, porque siempre miro hacia abajo y con las gafas de sol".

Y añadía: "Pero bueno, sí que lo he visto alguna vez pasando, que está por el vial, porque se ve con la gorra amarilla, se ve rápido cuando entras al box. También es un placer para los aficionados y para el motociclismo que Valentino esté en el circuito y esté defendiendo los colores de su equipo".

De está forma explicaba el actual líder del campeonato el último capítulo de una rivalidad histórica. Un encuentro en el que no se vieron, o no se quisieron ver, pero que dejó una secuencia icónica.