Podría volver a pasar: el apagón deja al descubierto la fragilidad del sistema eléctrico español

Sánchez ha advertido que lo ocurrido recientemente no debe repetirse, aunque existe la posibilidad de que suceda de nuevo. Un experto en el sector energético no descarta otro colapso en los próximos meses debido a la gestión inadecuada de la energía. A pesar de que España produce más electricidad que nunca, su infraestructura no siempre puede absorberla adecuadamente.