El operador eléctrico portugués apunta a un fenómeno atmosférico extraño como causa del apagón masivo

El operador portugués de la red eléctrica apunta a un raro fenómeno atmosférico en España provocado por las variaciones extremas de temperatura en el interior del país, como el detonante de los cortes de energía que se extienden en toda la Península Ibérica. Además, según recoge la agencia Reuters, apuntan a que restaurar completamente la red eléctrica del país podría llevar hasta una semana.

Eso sí, más tarden han afirmado que resulta "imposible (...) predecir" cuando se retomará el servicio eléctrico en el país tras la caída generalizada del servicio eléctrico que afecta a la red ibérica."En estos momentos sigue siendo imposible predecir cuándo se normalizará la situación", ha señalado el operador portugués según información recogida por el diario luso Publico, aunque ha apuntado que la recuperación del servicio se realizará "de forma gradual" cuando se logre el "acoplamiento escalonado de los distintos grupos electro-productores".

Por su parte, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, indicó que, a falta de conocer el motivo del apagón eléctrico, lo único que se sabe es que su origen no fue en Portugal, sino que "todo apunta" a que fue en España. "Sabemos que el origen no fue en Portugal; como sabemos, nosotros tenemos la interconexión con España y todo apunta a que fue allí donde se originó toda esta situación, pero no quiero especular", apuntó Montenegro en declaraciones a la prensa.

El primer ministro luso agregó que están trabajando con el Gobierno de España para comprender "mejor" la situación, al tiempo que los servicios de Inteligencia portugueses están investigando. Preguntado sobre si se trata de un ciberataque, Montenegro señaló que "no hay nada descartado, pero tampoco existe ninguna indicación" de que pueda serlo.

Agregó que su Gobierno está centrado en reanudar el suministro de energía y apuntó que, pese a tratarse de una situación "incómoda", no hay razón para la alarma ni para tener comportamientos diferentes a un día normal. Sobre cuánto tiempo se necesitará para reanudar el abastecimiento de electricidad y volver a la normalidad, Montenegro dijo que "serán algunas horas" y pidió paciencia.