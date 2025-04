Pilar Bernabé anuncia que quiere ser alcaldesa de Valencia: "Aquí no se gobierna para bodas y bautizos, hay que arremangarse"

Pilar Bernabé ha dado este lunes un paso adelante decisivo en su carrera política. Ante decenas de militantes socialistas y entre aplausos, ha proclamado su intención de ser la próxima alcaldesa de Valencia en 2027. "Aquí no se gobierna para bodas, bautizos y comuniones, hay que arremangarse y no decir 'jope'", ha lanzado en un discurso en el que ha hecho varias referencias a la gestión del PP y a la necesidad de "devolver la dignidad" a los barrios de la capital valenciana.

Bernabé, que será la nueva secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad —al no haberse presentado ningún otro candidato—, ha afirmado estar en su "mejor momento político" tras unos meses "intensos y duros" en los que se ha convertido en una de las voces más críticas con la gestión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la catástrofe del 29 de octubre. Su presencia diaria en la zona cero de la DANA y su papel institucional como delegada del Gobierno la han consolidado como rostro visible del Ejecutivo central en Valencia.

"Hoy no sería delegada del Gobierno ni secretaria general si no fuera por todos los que estáis aquí. Gracias a vosotros soy quien soy, y en 2027 sabrán quién es la próxima alcaldesa de Valencia", ha asegurado, en una intervención que ha sido interrumpida en varias ocasiones por gritos de "¡Mazón dimisión!", entre los asistentes. "Cada lágrima o persiana levantada me ha dado más fuerza", ha añadido.

Con casi tres décadas de militancia en el PSOE —desde que se afilió con 18 años—, Bernabé ha hecho un repaso de su trayectoria política: desde sus inicios como asesora en Les Corts hasta su paso por el gobierno municipal como concejala de Empleo y Deportes, y posteriormente como teniente de alcalde. En 2022, Pedro Sánchez la nombró delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y en 2024 confió en ella para la Secretaría de Igualdad de la Ejecutiva Federal tras su papel durante la tragedia de la DANA, que dejó al menos 227 muertos.

"Nunca más Valencia mirará hacia otro lado ni tratará a sus ciudadanos como de segunda según el distrito", ha afirmado, en clara alusión al modelo actual de gobierno municipal del PP y Vox, al que ha acusado de frivolidad y desidia. "Frente al negacionismo, la ciencia. Frente a la frivolidad, el rigor. No podemos seguir callados. Toda España lo ve. Las elecciones pueden llegar más pronto que tarde, queremos y necesitamos votar", ha advertido.

Bernabé también ha querido marcar distancias con el actual liderazgo autonómico del PP, asegurando que "en esta Comunitat no hay nadie que se pueda diferenciar mejor de Mazón que Diana Morant", ministra de Ciencia y cabeza visible del PSOE valenciano en el Gobierno central.

Valencia, gobernada actualmente por María José Catalá (PP), es una plaza clave para el socialismo valenciano. No solo es la tercera ciudad de España, sino un bastión necesario para recuperar la Diputación de Valencia y la Generalitat, ambas en manos populares desde 2023. Los socialistas no gobiernan en solitario el Ayuntamiento desde 1991, cuando Clementina Ródenas fue la última alcaldesa del PSPV. Entre 2015 y 2023 lo hicieron en coalición con Compromís, aunque con Joan Ribó como alcalde.