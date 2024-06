"Julian Assange es libre". Con mayúsculas. Así han celebrado (y anunciado) desde WikiLeaks la liberación de su fundador, que salió de la prisión de máxima seguridad británica de Belmarsh tras más de cinco años recluido y después de haber alcanzado un acuerdo con la Justicia estadounidense. Con este fallo judicial, el australiano puede regresar a su país natal, poniendo fin a una de las más largas sagas judiciales por la filtración de documentos clasificados, causa por la que aún tiene que comparecer: según el trato al que Assange ha llegado con Estados Unidos, se declarará culpable de un solo cargo, por conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada.

Julian Paul Assange (Townsville, 1971) lleva más de diez años perseguido por la Justicia, inmerso en varios casos, aunque principalmente acusado de una larga lista de 18 delitos relacionados con la publicación de información clasificada. Según el acuerdo alcanzado, el australiano sería condenado únicamente a 62 meses de cárcel, equivalentes al tiempo que ya ha pasado en Belmarsh. Pero ¿qué es realmente lo que hizo Assange? En laSexta hacemos un recopilatorio cronológico del caso de Assange.

De la fundación de WikiLeaks (2006) a la publicación de datos clasificados

Assange estudió Física y Matemáticas, aunque no llegó a terminar los estudios, por lo que nunca obtuvo estos títulos. Autodidacta en diferentes disciplinas, con sólo 16 años se convirtió en un potente programador informático, y llegó a integrarse en un grupo de hackers llamado The International Subversives. Con 20 años, ya fue acusado de 30 delitos de piratería informática, y acabó reconociendo 24 delitos, aunque se le impuso una fianza por buena conducta, por lo que la causa acabó con una sanción de 2.100 dólares, según recogeThe Sydney Morning Herald.

En 1999, antes de cumplir los 30 años, Julian Assange registró Leaks.org, aunque siempre ha defendido que no hizo nada con este dominio, y no fue hasta 2006 cuando fundó WikiLeaks, como un espacio desde el que publicar información tan relevante como la que hizo pública el 25 de julio de 2010: WikiLeaks publicó más de 90.000 documentos militares de Estados Unidos que mostraban con crudeza el fracaso de la guerra en Afganistán.

De manera coordinada, The Guardian, The New York Times y Der Spiegel publicaron esta información, que incluía datos sobre la cantidad de víctimas civiles en ataques liderados por Washington o sobre la relación entre la Inteligencia paquistaní y los talibán. Poco después, WikiLeaks volvió a la carga, y publicó otras dos comprometedoras tandas de documentos: el 22 de octubre de 2010 sobre las operaciones estadounidenses en la guerra de Irak entre 2004 y 2009; y en noviembre de ese mismo año, 250.000 cables diplomáticos que pusieron en aprietos Gobiernos de todo el mundo.

Detrás de ellos se encontraba la exanalista Chelsea Manning, quien después, en 2013, fue condenada por entregar más de 300.000 documentos a WikiLeaks. En 2019 fue encarcelada otra vez por negarse a testificar en el marco de la investigación contra esta organización, aunque en marzo de 2020 fue puesta en libertad y hospitalizada tras intentar quitarse la vida.

En 2010, es acusado de violación en Suecia

Al tiempo que WikiLeaks publicaba sus bombas informativas, en 2010 Julian Assange pidió un permiso de trabajo y residencia a Suecia, que le fue denegado. Pero meses después, cayó su primera acusación del país escandinavo: en agosto, se ordenó su detención, acusado de un delito de coerción, dos de abuso sexual y uno de violación. Es interrogado en Estocolmo, pero niega todos los cargos. En noviembre, sin embargo, la Interpol emite una orden de detención de categoría roja contra el fundador de WikiLeaks, lo que permite su arresto en los 188 países miembros de la organización policial internacional.

Fue Reino Unido el país que, en cumplimiento de la orden de la Interpol, acabó deteniendo a Assange. "Está acusado por las autoridades suecas de un cargo de coerción, dos de abuso sexual y uno de violación, todos supuestamente cometidos en agosto de 2010", según precisaba el comunicado de la Policía londinense. En diciembre, en prisión preventiva, acaba obteniendo la libertad bajo fianza, pero un recurso de Suecia lo vuelve a llevar entre rejas.

2011: se aprueba su extradición a Suecia

En febrero de 2011, Londres aprobó la solicitud sueca de extradición de Assange, después de que un juez asegurara que no implicaba violación de los derechos del fundador de WikiLeaks. Sin embargo, el australiano presenta una apelación contra esta decisión que, no obstante, acaba perdiendo meses más tarde. En noviembre, pierde la apelación y recurre al Tribunal Supremo, pero en junio de 2012 la situación se repite: Julian Assange pierde su última oportunidad de detener la extradición a Suecia.

2012: comienza la odisea en la Embajada británica de Ecuador

Julian Assange entra en la Embajada de Ecuador en Londres, donde solicita asilo político, ante el temor de acabar siendo extraditado a Estados Unidos por el caso de los documentos clasificados publicados. En agosto, Ecuador le concede la solicitud de asilo, lo que le garantiza que no podrá ser detenido siempre y cuando se encuentre dentro del edificio diplomático. La Policía metropolitana, mientras, custodia las inmediaciones de la legación diplomática ante cualquier intento de huida por parte de Assange.

Durante años, Assange está protegido bajo órdenes de Ecuador. En 2014, recibe dentro de la Embajada la visita de personajes como Noam Chomsky, Pamela Anderson, Lady Gaga o Eric Cantona. Mientras, fuera, pasa el tiempo: la investigación sueca por abuso sexual y coerción contra Julian Assange se desestima en agosto de 2015, una vez transcurridos los plazos, aunque el caso por violación aún sigue activo. En 2017, el presidente de Estados Unidos, entonces Barack Obama, anuncia la liberación de Chelsea Manning, la principal fuente de información de WikiLeaks.