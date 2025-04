Cuánto dura el funeral del papa Francisco

Desde la muerte del papa Francisco hasta que se celebre el Cónclave para elegir al próximo papa pasan muchos días. El pontífice falleció el día 21 de abril, Lunes de Pascua, y su cuerpo ha estado expuesto en la basílica de San Pedro, en un féretro abierto, hasta las 19:00h de la tarde del viernes, en vísperas del funeral. Miles de personas han acudido a despedirse del papa argentino, y se espera que unas 200.000 acudan el día del entierro, al que también acudirán numerosos jefes de Estado y Gobierno de todo el mundo.

Después del funeral llegan los Novediales y tras ellos, el Cónclave, del que saldrá el nombre del próximo pontífice. Todos los actos que rodean la muerte del obispo de Roma son largos, protocolizados y ceremoniosos, pero el funeral de un papa, en sí mismo, no es especialmente largo. El velatorio ha durado tres días, y es cinco días después de su muerte cuando tiene lugar el entierro.

El funeral comienza a las 10:00h de la mañana con la denominada misa exequial y finaliza después de que el ataúd de Francisco sea recibido en la basílica Santa María la Mayor, el lugar elegido por el argentino para que reposen sus restos. Se prevé que el funeral se extienda en torno a tres horas, hasta que los restos del papa Francisco entren en el lugar donde se quedarán depositados.

¿Quién paga el funeral del papa Francisco?

Después de que se hiciera público el testamento del papa Francisco, se conoció que no sería la Iglesia la que sufragaría los gastos derivados del entierro, sino un benefactor anónimo. Esto ha generado mucho misterio, con decenas de especulaciones sobre quién será el misterioso 'pagador' del entierro del papa Francisco.

"Los gastos para la preparación de mi entierro serán cubiertos por la suma bienhechora que he dispuesto sea transferida a la Basílica Papal de Santa María la Mayor y para la cual he dado las instrucciones apropiadas al arzobispo Rolandas Makrickas", se puede leer en el testamento del último obispo de Roma. No ha trascendido el nombre de la persona que, por voluntad propia, sufragará los gastos del funeral del papa. Tan solo el cardenal Makrickas conoce su identidad y es un auténtico secreto de Estado en el Vaticano, por lo que ha evitado hablar al respecto. "Yo no conozco nada de esto", ha respondido a laSexta al ser preguntado por quién sufragará el funeral.